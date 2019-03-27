Son Dakika Haberleri: Ankara Barosu'ndan Sözlü Sınavla Sözleşmeli Avukat Alımına Dava

Ankara Barosu'ndan Sözlü Sınavla Sözleşmeli Avukat Alımına Dava

1 saat önce

ANKARA Barosu, Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı'nın internet sitesinde yayımlanan, sözlü sınavla sözleşmeli avukat alımı yapılacağına dair duyurusunun iptali ve yürütmenin durdurulması için Danıştay'a dava açtı.

Ankara Barosu'ndan Sözlü Sınavla Sözleşmeli Avukat Alımına Dava, System.String[]
ANKARA Barosu, Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı'nın internet sitesinde yayımlanan, sözlü sınavla sözleşmeli avukat alımı yapılacağına dair duyurusunun iptali ve yürütmenin durdurulması için Danıştay'a dava açtı.

Ankara Barosu tarafından yapılan açıklamada, Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı'nın, 29 Ocak 2019 tarihinde, internet sitesinde sözlü sınavla bakanlık bünyesinde 80 avukatın alınacağını duyurduğu belirtildi. Açıklamada, Bakanlığın avukat atamalarına ilişkin sözlü sınavın 657 Devlet Memurları Kanunu'na aykırı olduğu belirtilerek, "Dava konusu duyurunun ve dayanağının hukuka aykırılığının tespitinden sonra davalı idareye yaptığımız başvuru dikkate alınmayarak avukat alım işlemlerine devam edilmiştir. İptalini istediğimiz dava konusu işlemin dayanağı olan düzenleme, Danıştay Kararları ile iptal edildiğinden açıkça hukuka aykırıdır ve uygulanması ile büyük sıkıntıların doğacağı, telafisi güç veya imkansız zararların meydana geleceği kaçınılmazdır. Bu nedenle davalı idarenin savunması alınmadan yürütmeyi durdurma kararı verilmesini talep ediyoruz" denildi. - Ankara

»  »      Haber Yayın Tarihi : 27.03.2019 12:31 Kaynak: DHA

Ankara, Güncel
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