Son Dakika Haberleri: Ankara Barosu'ndan TBB'ye seçim gündemli olağanüstü genel kurul çağrısı
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Ankara Barosu'ndan TBB'ye seçim gündemli olağanüstü genel kurul çağrısı

3 saat önce

Ankara Barosu, bugün yapılan yönetim kurulu toplantısında Türkiye Barolar Birliğinin (TBB) seçim gündemli olağanüstü genel kurula çağrılmasına karar verdi.

Ankara Barosu'ndan TBB'ye seçim gündemli olağanüstü genel kurul çağrısı, System.String[]

Ankara Barosu, bugün yapılan yönetim kurulu toplantısında Türkiye Barolar Birliğinin (TBB) seçim gündemli olağanüstü genel kurula çağrılmasına karar verdi.


Ankara Barosu, TBB'nin seçim gündemli olağanüstü genel kurula çağrılması kararına ilişkin duyuru yayımladı. Ankara Barosu'nun internet sitesinde yer alan duyuruda şu ifadelere yer verildi:


"Ankara Barosu'nun 4 Eylül 2019 tarihli yönetim kurulu toplantısında Avukatlık Kanunu'nun 115/2. Maddesi uyarınca Türkiye Barolar Birliğinin seçim gündemli olağanüstü genel kurula çağrılmasına karar verilmiştir." - ANKARA

Türkiye Bankalar Birliği, Türkiye, Güncel

Haber Yayın Tarihi: 04.09.2019 09:34 Kaynak: İHA
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