Ankara Barosu'nun 'hakaret' davası savunması: Eleştiri özgürlüğünü kullandık - Son Dakika

ANKARA Barosu'nun, Diyanet İşleri Başkanı Ali Erbaş ile ilgili yaptığı açıklama nedeniyle, dönemin Baro Başkanı, Türkiye Barolar Birliği Başkanı Erinç Sağkan'ın da aralarında bulunduğu 11 kişinin, 'hakaret' suçundan yargılanmasına başlandı. Eleştiri ve düşünce açıklama özgürlüğünü kullandıklarını belirten Sağkan ve diğer sanıklar, beraatlarını talep etti.
Dönemin Ankara Barosu Başkanı, Türkiye Barolar Birliği Başkanı Erinç Sağkan'ın da aralarında bulunduğu 11 yönetim kurulu üyesi hakkında, Diyanet İşleri Başkanı Ali Erbaş'ın 24 Nisan 2020 tarihindeki Cuma hutbesinin içeriğiyle ilgili yaptıkları açıklama nedeniyle inceleme başlatıldı. Adalet Bakanlığı'nın soruşturma izni vermesi üzerine Erinç Sağkan ve o dönem Ankara Barosu Genel Sekreteri olan Ankara Barosu Başkanı Kemal Koranel'in de aralarında bulunduğu 11 kişi hakkında 'Kamu görevlisine dini inanç, düşünce ve kanaatlerini açıklaması nedeniyle görevinden dolayı hakaret' suçundan 1 yıldan 2 yıla kadar hapis istemiyle dava açıldı.9 SANIK HAZIR BULUNDUAnkara 16'ncı Ağır Ceza Mahkemesi'nde görülen davanın ilk celsesine tutuksuz sanıklardan 9'u katılırken, mazeret bildiren 2 sanık katılmadı. Sanıkların müdafiliğini 3 avukat üstlenirken, müşteki Prof. Dr. Ali Erbaş'ı temsilen 2 avukat hazır bulundu. Sanıklara destek için onlarca avukat duruşmayı takip etti. İddianamenin özetinin okunmasının ardından savunmalara geçildi.SAĞKAN: ELEŞTİRİ ÖZGÜRLÜĞÜNÜ KULLANDIKSavunmasını yapan TBB Başkanı Erinç Sağkan, 22 yıldır duruşma salonlarında görev yaptığını, ilk kez sanık sandalyesinde oturduğunu belirterek, "İddianamede suçlamanın ne olduğu somut olarak yer almamış. Kullanılan hangi ibarelerle hakaret suçunu işlediğimiz belirtilmemiş. Açıklama yanlış bulunabilir, çok ağır eleştirilebilir; ancak açıklamanın suç unsuru içermediğini tüm hukukçular bilir. Diyanet İşleri Başkanının toplumun bir kesimini hedef gösteren, bilimsel verilerden uzak ayrımcılık ve nefret söylemine karşı Avukatlık Kanunu 76'ncı ve 95'nci maddesi gereği görevimizi yerine getirerek bu açıklamayı yaptık. Açıklamada kullanılan ifadeleri benzer durumlarda Ortaçağ'da yaşanan hedef göstermeler sonucu yaşanan trajedileri örnek olması için kullandık. Eleştiri ve düşünce açıklama özgürlüğünü kullandık. Açıklamanın hakaret içermediği ve kutsal değerleri aşağılamadığı açıktır. Hakkımda beraat kararı verilmesini talep ediyorum" dedi.'AÇIKLAMA HAKARET KASTI İLE YAPILMAMIŞTIR'Savunmasını yapan Ankara Barosu Başkanı Kemal Koronel ise yapılan açıklamada suçun yasal unsurlarının oluşmadığı belirterek, "İddianamede kişinin onur ve saygınlığının rencide edecek somut bir olgu ve isnat yoktur. Açıklama, Diyanet İşleri Başkanına hakaret maksatlı yapılmamış, barolara tanınan hukuk ve insan hakları savunma görevi nedeniyle kanun gereği yapılmıştır. Hukukun üstünlüğünü ve insan haklarını savunma maksatlı yapılan açıklama ifade özgürlüğü ve düşünceyi açıklama niteliğindedir. Bu açıklamanın eleştiri hakkının kullanılması kapsamında değerlendirilmesi gerekirdi. Suçlamayı kabul etmiyorum. Beraatımı talep ediyorum" dedi.Diğer sanıklar da açıklamanın suç unsuru içermediğini, ilgili maddenin barolara verdiği yetki ile toplumun bir kesimini hedef gösteren, ayrımcılık ve nefret söylemine karşı, düşünce özgürlüğünü kullanmak olarak değerlendirilmesi gerektiğini söyledi.ERBAŞ, KATILMA TALEBİNDE BULUNDUSanık avukatlarının savunmalarının ardından söz alan Ali Erbaş'ın avukatı şikayetlerinin devam ettiğini belirterek, sanıkların cezalandırılmalarını talep etti. Erbaş'ın avukatı ayrıca müvekkili ve Diyanet İşleri Başkanlığı'nın duruşmaya katılma taleplerini içeren dilekçelerin mahkemeye yazılı olarak sunulduğunu da belirtti. Beyanların ardından ara kararını açıklayan mahkeme, katılma taleplerinin bir sonraki celse değerlendirilmesine ve dosyadaki eksikliklerin giderilmesine karar vererek, duruşmayı erteledi.
Kaynak: DHA
Son Dakika › Güncel › Ankara Barosu'nun 'hakaret' davası savunması: Eleştiri özgürlüğünü kullandık - Son Dakika