Ankara Barosu: "Soma Faciası Tarihimizde Yaşanmış En Büyük İş Cinayetlerinden Birisidir" - Son Dakika
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Ankara Barosu: "Soma Faciası Tarihimizde Yaşanmış En Büyük İş Cinayetlerinden Birisidir"

13.05.2022 10:31
Ankara Barosu: "Soma Faciası Tarihimizde Yaşanmış En Büyük İş Cinayetlerinden Birisidir"

Ankara Barosu, Soma katliamının yıl dönümünde, “Soma faciasında hayatlarını kaybeden işçilerimizi rahmetle anıyor, adaletin ve hukukun üstünlüğünün tesis edilmesi ve emeğin değerini bulması için Soma’yı unutmuyoruz” açıklamasını yaptı.

Ankara Barosu, Soma katliamının yıl dönümünde, "Soma faciasında hayatlarını kaybeden işçilerimizi rahmetle anıyor, adaletin ve hukukun üstünlüğünün tesis edilmesi ve emeğin değerini bulması için Soma'yı unutmuyoruz" açıklamasını yaptı.

Ankara Barosu, Manisa'nın Soma ilçesindeki maden ocağında yaşanan katliamın yıl dönümünde yazılı basın açıklaması yaptı. Barodan yapılan açıklama şöyle:

"TARİHİMİZDE YAŞANMIŞ EN BÜYÜK İŞ CİNAYETİ"

"Soma faciası, tarihimizde yaşanmış en büyük iş cinayetlerinden birisidir.

'Fıtrat' veya 'Bu işin doğasında var' denilerek geçiştirilmeye çalışılan bu facia emeğin yok sayılışının ve değersizleştirilmesinin en canlı kanıtıdır.

Gerekli önlemler alınmadan, ağır koşullar altında ve bir avuç kömür için 301 işçimizin yaşamını yitirmesi ise emek sömürüsünün acı ve kara bir tablosudur.

Soma faciasında hayatlarını kaybeden işçilerimizi rahmetle anıyor, adaletin ve hukukun üstünlüğünün tesis edilmesi ve emeğin değerini bulması için Soma'yı unutmuyoruz!"

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Ankara Barosu, Manisa, Soma, Güncel, Son Dakika

Kaynak: ANKA

Son Dakika Güncel Ankara Barosu: 'Soma Faciası Tarihimizde Yaşanmış En Büyük İş Cinayetlerinden Birisidir' - Son Dakika


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SON DAKİKA: Ankara Barosu: "Soma Faciası Tarihimizde Yaşanmış En Büyük İş Cinayetlerinden Birisidir" - Son Dakika
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