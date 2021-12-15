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Ankara Barosu yöneticilerinin Diyanet İşleri Başkanı Erbaş'a hakaret davası görüldü - Son Dakika

Ankara Barosu yöneticilerinin Diyanet İşleri Başkanı Erbaş'a hakaret davası görüldü

15.12.2021 14:59
Ankara Barosu yöneticilerinin Diyanet İşleri Başkanı Erbaş'a hakaret davası görüldü

Diyanet İşleri Başkanı Ali Erbaş'a yönelik açıklamaları nedeniyle Ankara Barosunun önceki 11 yöneticisinin, "dini inanç, düşünce ve kanaatlerini açıklaması nedeniyle kamu görevlisine görevinden dolayı alenen hakaret" suçundan yargılanmasına başlandı.

Diyanet İşleri Başkanı Ali Erbaş'a yönelik açıklamaları nedeniyle Ankara Barosunun önceki 11 yöneticisinin, "dini inanç, düşünce ve kanaatlerini açıklaması nedeniyle kamu görevlisine görevinden dolayı alenen hakaret" suçundan yargılanmasına başlandı.

Ankara 16. Ağır Ceza Mahkemesi'ndeki duruşmaya, sanıklar Ramiz Erinç Sağkan, Kemal Koranel, Hava Orhon, Özgen Hindistan, Zafer Doğan Bilgin, Meltem Akyol, Güzin Tanyeri, Çağrı Eryılmaz ve Burcu Mine Gargın ile taraf avukatları katıldı.

Mahkeme Başkanı Sebahattin Sarıdoğan, iddianamenin özetini okuduktan sonra sanıklara söz verdi.

Dönemin Ankara Barosu Başkanı Sağkan, 21 yıllık avukatlık hayatı boyunca mahkemede ilk kez sanık sıfatıyla bulunduğunu söyledi.

Diyanet İşleri Başkanı Erbaş'ın açıklamalarına karşı görüş bildirdiklerini dile getiren Sağkan, "Üslup yanlıştı, hatalıydı. Bu açıklamaya ne gerek vardı.' denilebilir. Ancak bu açıklamanın hiçbir yerinde suç yoktur. İfade özgürlüğü çerçevesinde eleştiri hakkımızı kullandık." dedi.

Sağkan "O dönem Diyanet İşleri Başkanının cuma hutbesinde nikahsız yaşayanların ve eşcinsellerin hastalık taşıyıcısı olduğunu söyleyerek, toplumun bir kısmını hedef göstermesi nedeniyle bu açıklamayı yaptık. Baromuzun insan haklarını koruma görevi vardır." ifadelerini kullandı.

Baronun açıklamasında geçen "sesi çağlar öncesinden gelen" ibaresinde, ortaçağda yaşanan trajedileri kastettiklerini öne süren Sağkan, açıklamanın kutsal değerlerle alakalı olmadığını savundu.

Sanık Koranel de o dönemki yönetim kurulu olarak yaptıkları açıklamada "hakaret" suçunun maddi ve manevi unsurlarını oluşmadığını iddia etti.

Erbaş'ın açıklamalarının, toplumun bir kesimine yönelik ayrımcı ifadeler taşıdığını savunan Koranel, bu açıklamaya karşı ifade özgürlüğü çerçevesinde eleştiri haklarını kullandıklarını dile getirdi.

Diğer sanıklar da imza attıkları açıklama metninin evrensel hukuktan kaynaklı ifade özgürlüğü bağlamında değerlendirilmesini belirterek, beraat talebinde bulundu.

Sanık ve müşteki avukatlarının beyanlarının ardından ara kararını açıklayan mahkeme, bugünkü celseye katılmayan sanıklar Cem Aksu ve Aşkın Demir'in bir sonraki celsede hazır edilmesini kararlaştırarak, duruşmayı 9 Mart 2022'ye erteledi.

İddianame

Diyanet İşleri Başkanı Erbaş'ın "müşteki" sıfatıyla yer aldığı iddianamede, Ankara Barosu Başkanı Ramiz Erinç Sağkan ile Yönetim Kurulu üyeleri avukatlar Aşkın Demir, Kemal Koranel, Hava Orhon, Özgen Hindistan, Zafer Doğan Bilgin, Meltem Akyol, Güzin Tanyeri, Çağrı Eryılmaz, Burcu Mine Gargın ve Cem Aksu'ya da şüpheli olarak yer verildi.

İddianamede, Erbaş'ın, 24 Nisan 2020'de Ankara Hacı Bayram Camisi'nde verdiği "Ramazan: Sabır ve İrade Eğitimi" konulu cuma hutbesinde "Ey insanlar, İslam zinayı en büyük haramlardan kabul ediyor. Lutiliği, eş cinselliği lanetliyor. Nedir bunun hikmeti, yılda yüzbinlerce insan gayrimeşru ve nikahsız hayatın İslami literatürdeki ismi zina olan bu büyük haramın sebep olduğu HIV virüsüne maruz kalıyor. Geliniz bu tür kötülüklerden insanları korumak için birlikte mücadele edelim" şeklindeki sözleri üzerine Ankara Barosunun "Sesi çağlar öncesinden gelen bu şahsın" ifadeleriyle başlayan açıklama yaptığı hatırlatıldı.

İddianamede, 11 şüphelinin 1 yıldan 2 yıl 4 aya kadar hapisle cezalandırılması talep edildi.

Diyanet İşleri Başkanlığı, Ankara Barosu, Hakaret, Ankara, Güncel, Son Dakika

Kaynak: AA

Son Dakika Güncel Ankara Barosu yöneticilerinin Diyanet İşleri Başkanı Erbaş'a hakaret davası görüldü - Son Dakika


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