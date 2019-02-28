Son Dakika Haberleri: Ankara Barosuna Ziyaret

Ankara Barosuna Ziyaret

1 saat önce

Adalet Bakanlığı Mağdur Hakları Dairesi Başkanı Muhittin Özdemir, Ankara Barosuna ziyarette bulundu.

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Adalet Bakanlığı Mağdur Hakları Dairesi Başkanı Muhittin Özdemir, Ankara Barosuna ziyarette bulundu.

Baronun internet sitesinde yer alan bilgiye göre, Özdemir ve Ankara Barosu Başkanı Erinç Sağkan, "Engelsiz Adalet Projesi" kapsamında görüş alışverişinde bulunmak üzere bir araya geldi.

Ziyarette, engellilerin adalete erişiminde hukuki ve idari düzenlemelerin iyileştirilmesi ele alındı.

»  »      Haber Yayın Tarihi : 28.02.2019 04:37 Kaynak: AA

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