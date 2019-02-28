Ankara Barosuna Ziyaret
1 saat önce
Adalet Bakanlığı Mağdur Hakları Dairesi Başkanı Muhittin Özdemir, Ankara Barosuna ziyarette bulundu.
Adalet Bakanlığı
Mağdur Hakları Dairesi Başkanı Muhittin Özdemir
, Ankara
Barosuna ziyarette bulundu.
Baronun internet sitesinde yer alan bilgiye göre, Özdemir ve Ankara Barosu Başkanı Erinç Sağkan, "Engelsiz Adalet Projesi" kapsamında görüş alışverişinde bulunmak üzere bir araya geldi.
Ziyarette, engellilerin adalete erişiminde hukuki ve idari düzenlemelerin iyileştirilmesi ele alındı.
Son Dakika
» Güncel
» Haber
Haber Yayın Tarihi : 28.02.2019 04:37 Kaynak: AA
Hesabı Beğenmeyen Şahıslar, Restorana Pompalı Tüfekle Ateş Açtı
Hükümlülerin Çocukları İçin Cezaevinde Anaokul Açıldı
Son Dakika! Cumhurbaşkanı Erdoğan, Pakistan Başbakanı ile Görüştü
Bin 141 İş ve Meslek Danışmanı Alımı İçin Yapılan Mülakatlar, Aradan 6 Ay Geçmesine Rağmen Hala Açıklanmadı