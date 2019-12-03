Son Dakika Haberleri: Ankara Barosundan 3 Aralık Dünya Engelliler Günü mesajı
Son Dakika Güncel Ankara Barosundan 3 Aralık Dünya Engelliler Günü mesajı - Son Dakika

Ankara Barosundan 3 Aralık Dünya Engelliler Günü mesajı

6 saat önce

Ankara Barosu, şehirlerin hiçbir bedensel engeli olmayanların hareket alanları üzerine inşa edildiğine dikkati çekerek, 3 Aralık Dünya Engelliler Günün özünde bir "Engellenenler Günü" olduğunu belirtti.

Ankara Barosundan 3 Aralık Dünya Engelliler Günü mesajı, System.String[]

Ankara Barosu, şehirlerin hiçbir bedensel engeli olmayanların hareket alanları üzerine inşa edildiğine dikkati çekerek, 3 Aralık Dünya Engelliler Günün özünde bir "Engellenenler Günü" olduğunu belirtti.

Barodan yapılan yazılı açıklamada, 3 Aralık Dünya Engelliler Günü'nün bir farkındalık günü olduğu kadar özünde bir "özür günü" olmalısı gerektiği belirtildi.

İçinde yaşanılan şehirlerin hiçbir bedensel engeli olmayanların, kendinden emin, kendinden başka kimseyi düşünmeyen ve dünyayı ele geçirse yine de dar gelecek hareket alanları üzerine inşa edildiği kaydedilen açıklamada, "Bu yüzden adı dahi 'Engelliler Günü' olarak belirlenen bugün, özünde bir 'Engellenenler Günü'dür. Onları engelleyenler, sadece kendileri hariç neredeyse bütün dünya ve evrensel insan bencilliğinin kendisidir." ifadeleri kullanıldı.

Dünya Engelliler Günü, Aralık, Güncel

Haber Yayın Tarihi: 03.12.2019 11:52 Kaynak: AA
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