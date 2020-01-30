Ankara Barosundan depremzedelere yardım - Son Dakika

Ankara Barosundan depremzedelere yardım
14 dakika önce
Ankara Barosunun depremzedeler için düzenlediği kampanyada toplanan yardım malzemeleri, deprem bölgesine gönderildi.
Haber Yayın Tarihi: 30.01.2020 05:08 Kaynak: AA
Ankara Barosunun depremzedeler için düzenlediği kampanyada toplanan yardım malzemeleri, deprem bölgesine gönderildi.
Ankara Barosu, 6,8 büyüklüğündeki depremin ardından kampanya düzenleyerek Elazığ ve Malatya'daki depremzedelere yardım çağrısında bulunmuştu.
Kampanya kapsamında toplanan yaklaşık bin kolilik bot, kaban, battaniye, gıda ve temizlik malzemesinden oluşan temel ihtiyaç malzemeleri, 3 tır ile bölgeye gönderildi.
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