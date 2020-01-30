Ankara Barosundan depremzedelere yardım - Son Dakika
Son Dakika Güncel Ankara Barosundan depremzedelere yardım - Son Dakika

Ankara Barosundan depremzedelere yardım

14 dakika önce

Ankara Barosunun depremzedeler için düzenlediği kampanyada toplanan yardım malzemeleri, deprem bölgesine gönderildi.

Ankara Barosundan depremzedelere yardım, System.String[]

Ankara Barosunun depremzedeler için düzenlediği kampanyada toplanan yardım malzemeleri, deprem bölgesine gönderildi.

Ankara Barosu, 6,8 büyüklüğündeki depremin ardından kampanya düzenleyerek Elazığ ve Malatya'daki depremzedelere yardım çağrısında bulunmuştu.

Kampanya kapsamında toplanan yaklaşık bin kolilik bot, kaban, battaniye, gıda ve temizlik malzemesinden oluşan temel ihtiyaç malzemeleri, 3 tır ile bölgeye gönderildi.

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Haber Yayın Tarihi: 30.01.2020 05:08 Kaynak: AA
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