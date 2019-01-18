Ankara Barosundan Sağlıkta Şiddetin Önlenmesi Çağrısı

Ankara Barosu, sağlık personeline yönelik şiddetin önlenmesi için caydırıcı yasal düzenlemelerin bir an önce yapılması çağrısında bulundu.

Ankara Barosu, sağlık personeline yönelik şiddetin önlenmesi için caydırıcı yasal düzenlemelerin bir an önce yapılması çağrısında bulundu.



Barodan yapılan yazılı açıklamada, Turgutlu Devlet Hastanesinde görevli göğüs hastalıkları uzmanı Doktor Nalan Uygun'un bir hasta yakınınca darbedilmesinin kınandığı belirtildi.



Son günlerde sağlık çalışanlarının görevlerini yerine getirmelerini engelleyecek derecede şiddete maruz kaldıkları ifade edilen açıklamada, bu saldırıların en temel hak ihlali olmasının yanında, hastaların sağlık hizmeti almalarını da zorlaştırdığı vurgulandı.



Sağlık alanında şiddetin önlenmesinde mevcut düzenlemelerin yetersiz kaldığı kaydedilen açıklamada, caydırıcı yasal düzenlemelerin bir an önce yapılması talep edildi.

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