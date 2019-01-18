Son Dakika Haberleri: Ankara Barosundan Sağlıkta Şiddetin Önlenmesi Çağrısı

Ankara Barosundan Sağlıkta Şiddetin Önlenmesi Çağrısı

1 saat önce

Ankara Barosu, sağlık personeline yönelik şiddetin önlenmesi için caydırıcı yasal düzenlemelerin bir an önce yapılması çağrısında bulundu.

Ankara Barosundan Sağlıkta Şiddetin Önlenmesi Çağrısı, System.String[]
Ankara Barosu, sağlık personeline yönelik şiddetin önlenmesi için caydırıcı yasal düzenlemelerin bir an önce yapılması çağrısında bulundu.

Barodan yapılan yazılı açıklamada, Turgutlu Devlet Hastanesinde görevli göğüs hastalıkları uzmanı Doktor Nalan Uygun'un bir hasta yakınınca darbedilmesinin kınandığı belirtildi.

Son günlerde sağlık çalışanlarının görevlerini yerine getirmelerini engelleyecek derecede şiddete maruz kaldıkları ifade edilen açıklamada, bu saldırıların en temel hak ihlali olmasının yanında, hastaların sağlık hizmeti almalarını da zorlaştırdığı vurgulandı.

Sağlık alanında şiddetin önlenmesinde mevcut düzenlemelerin yetersiz kaldığı kaydedilen açıklamada, caydırıcı yasal düzenlemelerin bir an önce yapılması talep edildi.

»  »      Haber Yayın Tarihi : 18.01.2019 11:19 Kaynak: AA

Turgutlu, Güncel
Facebook'ta Paylaş!Paylaş Twitter'da Paylaş!Tweetle Whatsapp'da Paylaş!Gönder



Ulaştırma Bakanı Cahit Turhan Antalya ve İzmir'i Birbirine Bağlayacak Projeyi Açıkladı Temiz Seçim Platformu Başkanı Yaşar Okuyan'ndan Stalin Hatırlatmalı İddia: Sülalemde 180 Yaşında Seçmen Var

Eski Eşe Kızgın Maşalı İşkenceye Mahkemeden Emsal Ceza TBMM Başkanı Binali Yıldırım: Çanakkale Köprüsü 18 Mart 2022'de Ulaşıma Açılacak
SonDakika.com - Son Dakika Haber - En Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 18.1.2019 13:07:26. #1.52#
ŞU AN BURADASINIZ: Son Dakika Haberleri: Ankara Barosundan Sağlıkta Şiddetin Önlenmesi Çağrısı
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]