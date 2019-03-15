Ankara Başka Bir Kent Olacak"

Son Dakika » Politika » Haber Haber Yayın Tarihi : Kaynak: AA

Evli Adama Akılalmaz Tuzak! Biri İlişkiye Girip Diğeri Kaydetti

Evli Adama Akılalmaz Tuzak! Biri İlişkiye Girerken, Diğeri Kaydetti

Bakan Varank: Aralık 2020`ye Kadar SGK Primlerini Devlet Ödeyecek

HDP'den Çok Konuşulacak İmamoğlu ve Yavaş Açıklaması: Bilecekler ki Kürt Oylarıyla Seçilmişlerdir