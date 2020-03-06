Ankara başkan yaşar: yenimahalle, hastane ve adliye trafiğini kaldırmaz - Son Dakika

Başkan Yaşar: Yenimahalle, hastane ve adliye trafiğini kaldırmaz

YENİMAHALLE Belediye Başkanı Fethi Yaşar, ilçedeki Milli İstihbarat Teşkilatı (MİT) binasının adliyeye devredilmesinin Demetevler'in kentsel dönüşüm ihtimalini ortadan kaldırdığını söyledi. Yaşar, "Ayrıca Yenimahalle trafiğinin adliye ve açılacak olan şehir hastanesini kaldırması mümkün değil" dedi.

Yenimahalle Belediye Başkanı Fethi Yaşar, belediye binasında düzenlenen kahvaltıda basın mensuplarıyla bir araya geldi. Burada konuşan Başkan Yaşar, 11 yıldır Yenimahalle'de belediye başkanlığı yaptığını ve bu süre içinde 20 bine yakın gecekonduya yıktıklarını belirterek, "Şu ana kadar Yenimahalle sınırları içinde kalan gecekondu sayısı 400 civarında. Bu sene itibarıyla Yenimahalle'de gecekonduyu tarihe gömüyoruz" dedi.

'DEMETEVLER'İN DÖNÜŞÜM İHTİMALİ ORTADAN KALKIYOR'

Daha sonra Demetevler Mahallesi için planlanan kentsel dönüşüm projesine değinen Başkan Yaşar, "Sayın Cumhurbaşkanımız Recep Tayyip Erdoğan 2014 yerel seçimlerinde Demetevler bölgesi için kentsel dönüşümün gerekliliğinden bahsetmişti. Demetevler'deki kentsel dönüşümü gerçekleştirmek ne büyükşehir belediyesi ne de ilçe belediyesinin gücü dahilinde değil. Bu hep beraber yapılacak bir şey, devletin eli olmadan bunun yapılması mümkün değil. Bu bölgedeki kentsel dönüşüm için, MİT yerleşkesi rezerv alanı olacaktı. Fakat şimdi bu alan adliyeye tahsis edilerek Demetevler'deki bir kentsel dönüşümün ihtimali ortadan kaldırılıyor" dedi.

'YENİMAHALLE, HASTANE VE ADLİYE TRAFİĞİNİ KALDIRMAZ'

Etlik Şehir Hastaneleri, MİT Yerleşkesi, Merkez Ankara Projesi, Ankapark ve Büyükşehir Belediyesi aynı bölgede yer aldığını ifade eden Yaşar, "Proje halinde bulunan adliye binası ve şehir hastanesinin açılması durumunda bölgedeki araç trafiğine 100-110 bin civarında yeni araç sayısı eklenmiş olacaktır. Yenimahalle trafiğinin adliye ve açılacak olan şehir hastanesini kaldırması mümkün değil. Ne dava görülebilir, ne hasta hastaneye ulaşabilir ne de Yenimahalleli işine gidebilir. Devletin yetkili kurumlarının, bakanlıklar, yerel ve genel yönetimlerin konuya hassasiyetle yaklaşması gerektiğini ve ortak bir çalışma başlatılması gerektiğini düşünüyorum. Yerelde Yenimahalle'nin, genelde Ankara'nın karşılaşacağı sorunlara ve ileride yaşayacağı sıkıntılara önceden çözüm bulmak adına ortak akılla çalışmalı ve birlikte mücadele etmeliyiz" diye konuştu.

'TOPLU TAŞIMA ŞART'

Sorunun çözümü için toplu taşımaya yönelik altyapı çalışmalarının öncelikli olarak yapılması gerektiğinin altını çizen Yaşar, bir gazetecinin 'Adliye için başka bir öneriniz var mı?' sorusu üzerine, "Ben adliyenin Yenimahalle'ye gelmesinden mutluluk duyarım; ancak daha büyük bir soruna sebep olacağı ortada. Bu nedenle öncelikli olarak adliye gelecekse, toplu taşıma ile ilgili altyapı çalışmalarının tamamlanıp trafik sorununu öncelikle çözmek gerekir. Oldubitti anlayışı ile bir proje hayata geçirilirse sorun çözmekten çok kendisi sorun olur. Adliye binası Etimesgut Şeker Fabrikası alanına taşınabilir" dedi.