Son Dakika Haberleri: Ankara başkent'in atlı polis birliklerine sıkı eğitim-özel
Son Dakika Güncel Ankara başkent'in atlı polis birliklerine sıkı eğitim-özel

Ankara başkent'in atlı polis birliklerine sıkı eğitim-özel

48 dakika önce

Başkent'in atlı polis birliklerine sıkı eğitim-ÖZELANKARA'da toplumsal olaylarda ve devriye hizmetlerinde görev alan Emniyet Genel Müdürülüğü Çevik Kuvvet Şubesi polis atlı birlikleri, sıkı bir eğitimden geçiyor.

Başkent'in atlı polis birliklerine sıkı eğitim-ÖZEL

ANKARA'da toplumsal olaylarda ve devriye hizmetlerinde görev alan Emniyet Genel Müdürülüğü Çevik Kuvvet Şubesi polis atlı birlikleri, sıkı bir eğitimden geçiyor. 'Temel at biniciliği' ve 'ileri düzey binicilik'ten oluşan iki aşamalı eğitimlerde polisler, senaryo gereği izinsiz gösteri yapan grubu başarıyla müdahale etti.

Ankara Emniyet Müdürlüğü Çevik Kuvvet Şubesi Polis Atlı Birlikleri, Başkent'te izinsiz gösterilere müdahalenin yanında, özellikle mesire alanları, yürüyüş alanları gibi bölgelerde devriye faaliyetlerinde görev yapıyor. Atlı birlikler, derbi maçlarda stadyumların çevresinde de taraftar olaylarına karşı devriye geziyor.

Özellikle toplumsal olaylarda atların caydırıcı etkisi büyük oluyor. Fiziki yapıları heybetli olan atlar, marjinal grupların tespitleri ve izinsiz gösteri yapan grupların dağıtılmasında rol oynuyor. Atın üzerinde yüksekte bulunan polis, eylemci grupların içerisindeki gelişmeleri tespit edebiliyor. Böylece gruplar atlarla yönlendirilebiliyor. Oluşan olaylar karşısında atlar işitsel ve görsel nesnelere karşı duyarlı olup, takip edebiliyor, grupları çembere alıp, dağıtmada etkin görev üstleniyor.

Olası kanunsuz eylemlere müdahale ve genel düzenin sağlanması için eğitilen atlı birlikler, Ankara'daki merkezde uygulamalı olarak zorlu eğitimlerden geçiriliyor. 'Temel at biniciliği' ve 'ileri düzey binicilik' eğitimlerinde polisler, senaryo gereği ellerindeki meşalelerle gösteri yapan gruba müdahale ederek dağıttı. DHA'nın görüntülediği eğitimde atlı birliklerin senaryo gereği gösteri yapan gruba müdahale tatbikatı gerçeğini aratmadı.

Ankara'daki merkezde İstanbul, İzmir, Antalya, Kayseri gibi illerdeki diğer atlı polis adayı memurlarına da eğitim veriliyor. Bu personeller aldıkları eğitim sonucunda ihtiyaca binaen atamaları yapılarak görev bölgelerine gönderiliyor.

Ankara başkent'in atlı polis birliklerine sıkı eğitim-özel

Ankara, Polis, Güncel

Haber Yayın Tarihi: 26.10.2019 12:57 Kaynak: DHA
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