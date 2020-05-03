ANKARA Başkent'te meydanlar ve caddeler boş kaldı - Son Dakika

Başkent'te meydanlar ve caddeler boş kaldı

ANKARA'da, 3 günlük sokağa çıkma kısıtlamasının son gününde cadde ve sokaklar, yağmur yağışıyla birlikte sessizliğe büründü.

İçişleri Bakanlığı'nın koronavirüs tedbirleri kapsamında yayımladığı genelge ile Ankara, İstanbul, İzmir'in de aralarında bulunduğu 30 büyükşehir ve Zonguldak'ta 1 Mayıs Cuma günü ile hafta sonu sokağa çıkma kısıtlaması ilan edildi. 5,5 milyon nüfusu bulunan Ankara'da cadde ve sokaklar, kısıtlamanın son gününde sabah saatlerinde başlayan yağmur yağışıyla birlikte boş kaldı. Başkent'in en yoğun meydanları Kızılay ve Ulus, sessizliğe büründü. Trafiğe çıkan araç sayısı da oldukça azaldı. Polis ekipleri yasak sonrası trafiğe çıkan araçlara yönelik denetim yaptı. Başkent'in hemen hemen her alanında denetim yapan ekipler, sürücülerin ve yolcuların izin belgelerini kontrol etti.