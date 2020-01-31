Ankara Başsavcılığı'ndan Türkiye bayrağını yırtan Yunan vekile soruşturma - Son Dakika
Son Dakika Dünya Ankara Başsavcılığı'ndan Türkiye bayrağını yırtan Yunan vekile soruşturma - Son Dakika Dünya

Ankara Başsavcılığı'ndan Türkiye bayrağını yırtan Yunan vekile soruşturma

6 saat önce

Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı, Türk bayrağını yırtan Avrupa Parlamentosu (AP) üyesi Yunan vekil Ioannis Lagos hakkında soruşturma başlattı. TBMM AB Karma Parlamento Komisyonu Lagos'un, AP tarafından en sert şekilde kınanmasını ve hak ettiği şekilde cezalandırılmasını beklediklerini belirtti

Ankara Başsavcılığı'ndan Türkiye bayrağını yırtan Yunan vekile soruşturma, System.String[]

Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı, Türk bayrağını yırtan Avrupa Parlamentosu (AP) üyesi Yunan vekil Ioannis Lagos hakkında soruşturma başlattı.


Başsavcılıktan yapılan açıklamada, AP Genel Kurulu tarafından Brüksel'de gerçekleştirilen "Yunan Adalarında İnsani Durum" toplantısındaki konuşması sırasında Türk bayrağını yırtan Lagos hakkında soruşturma başlatıldığı bildirildi.

Euronews.com'da Görüntüle

Başsavcı, Dünya, Son Dakika

Kaynak: Euronews.com

Haber Yayın Tarihi: 31.01.2020 11:52 
Facebook'ta Paylaş!Paylaş Twitter'da Paylaş!Tweetle Whatsapp'da Paylaş!Gönder



Son Dakika

Çin'de yaşayan Türk iş adamı canlı yayında koronavirüs kabusunu anlattı
Çin'deki Türklerin tahliyesini sağlayacak olan "Koca Yusuf" yola çıktı Rusya'daki gaz patlamasında 5 Türk vatandaşı hayatını kaybetti Türk vatandaşlarına bulaştı mı? Çin Büyükelçiliği'nden koronavirüs açıklaması

Son Dakika Haberleri

Son Dakika - Son Dakika Haberleri - Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 31.01.2020 17:58:57. #1.13#
ŞU AN BURADASINIZ: Ankara Başsavcılığı'ndan Türkiye bayrağını yırtan Yunan vekile soruşturma - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]