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Ankara Başsavcılığı'ndan Türkiye bayrağını yırtan Yunan vekile soruşturma
6 saat önce
Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı, Türk bayrağını yırtan Avrupa Parlamentosu (AP) üyesi Yunan vekil Ioannis Lagos hakkında soruşturma başlattı. TBMM AB Karma Parlamento Komisyonu Lagos'un, AP tarafından en sert şekilde kınanmasını ve hak ettiği şekilde cezalandırılmasını beklediklerini belirtti
Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı, Türk bayrağını yırtan Avrupa Parlamentosu (AP) üyesi Yunan vekil Ioannis Lagos hakkında soruşturma başlattı.
Başsavcılıktan yapılan açıklamada, AP Genel Kurulu tarafından Brüksel'de gerçekleştirilen "Yunan Adalarında İnsani Durum" toplantısındaki konuşması sırasında Türk bayrağını yırtan Lagos hakkında soruşturma başlatıldığı bildirildi.
Haber Yayın Tarihi: 31.01.2020 11:52
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