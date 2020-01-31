Ankara Başsavcılığı'ndan Türkiye bayrağını yırtan Yunan vekile soruşturma

Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı, Türk bayrağını yırtan Avrupa Parlamentosu (AP) üyesi Yunan vekil Ioannis Lagos hakkında soruşturma başlattı.



Başsavcılıktan yapılan açıklamada, AP Genel Kurulu tarafından Brüksel'de gerçekleştirilen "Yunan Adalarında İnsani Durum" toplantısındaki konuşması sırasında Türk bayrağını yırtan Lagos hakkında soruşturma başlatıldığı bildirildi.