Ankara Batı Adliyesi Başsavcı Vekili Karakülah, "Vatandaşlarımızdan adliyelere gelirken mutlaka... - Son Dakika

- Ankara Batı Adliyesi Başsavcı Vekili Karakülah, "Vatandaşlarımızdan adliyelere gelirken mutlaka maskelerini takmalarını rica ediyoruz"

ANKARA - Ankara Batı Adliyesi Başsavcı Vekili Üzeyir Karakülah, "1 Eylül itibariyle adliyelerimizi açmış durumdayız. Bu süreçte yoğunluk artacağından Covid-19 önlemleri kapsamında tedbirlerimizi arttırdık. Vatandaşlarımızdan adliyelere gelirken mutlaka maskelerini takmalarını rica ediyoruz" dedi.

Yargıtay Başkanlığı'nın organize ettiği yeni adli yıl açılış töreni bugün Cumhurbaşkanlığı Sarayı'nda gerçekleştirildi. Yargıda toplu izin kullanımı anlamına gelen adli tatilin sona ermesiyle birlikte yargılamalar bugün itibariyle devam edecek. Türkiye'de hala etkisini sürdüren Covid-19 salgını dolayısıyla yıl içerisinde binlerce vatandaşa hizmet veren adliyelerde koronavirüs önlemlerini Ankara Batı Adliyesi Başsavcı Vekili Üzeyir Karakülah açıkladı.

Adliyede işi olduğunu ispat edemeyen vatandaşın kapıdan içeri alınmadığını belirten Karakülah, aynı zamanda tüm kapılarda termal kamera sisteminin kurulduğunu ifade etti. Adli tatilin sona ermesiyle birlikte yeni adli yılın başladığını belirten Karakülah, "1 Eylül itibariyle adliyelerimizi açmış durumdayız. Bu süreçte yoğunluk artacağından Covid-19 önlemleri kapsamında tedbirlerimizi arttırdık. Vatandaşlarımızdan adliyelere gelirken mutlaka maskelerini takmalarını rica ediyoruz. Adliyede işi olduğunu ispat edemeyen kişiler adliyeye alınmayacaktır. Adliyeye girer girmez gerek termal cihazlarla gerekse ısıölçer cihazlarla vatandaşlarımızın ateşleri ölçülecek. 38 derece ve üstü olan vatandaşlarımız mutlaka en yakın sağlık kuruluşlarına sevk edilecektir"

Adliye'de işi olan vatandaşların mutlak suretle maske takması gerektiğini belirten Karakülah, "Adliyeye gelen vatandaşlarımız mutlaka sosyal mesafeye uymaları gerekmektedir. Şu an biz 1. Ağır Ceza Mahkemesi Duruşma Salonu'nda 88 metrekare bir alandayız. Burayı 4 metrekareye 1 kişi gelecek şekilde planladık. Koridorlarda ise 10 metrekareye 1 kişi denk gelecek şekilde planlandı. Sosyal mesafeye uyacağız. Adliyemiz her hafta sık sık dezenfekte edilmekte, ilaçlanmakta" ifadelerini kullandı.

Adalet Bakanı Abdulhamit Gül'ün yeni adli yılın, test süreci devam eden 'e-duruşma'nın pilot olarak uygulanıp yaygınlaştırılacağı bir dönem de olacağını belirtmesi üzerine e-duruşma sürecini açıklayan Karakülah, "E-duruşma sistemimiz, Ulusal Yargı Ağı Projesi kapsamında Sesli ve Görüntülü Bilişim Sistemi'nin de uzantısı olarak düşünülmektedir. E-duruşma Adalet Bakanlığı Bilgi İşlem Genel Müdürlüğü tarafından ilk defa Ankara Batı Adliyesi'nde test çalışması yapıldı. Önümüzdeki günlerde de bu çalışma tüm adliyelerde uygulanmaya başlayacak. Burada amaç; Edirne Barosu'na bağlı bir avukat arkadaşımız, Ankara Batı Adliyesi'nde duruşması olduğunda adliyeye gelmeden bürosunda ya da iş yerinde; bilgisayar, tablet veya cep telefonundan buradaki duruşmaya bağlanabilecek" diye konuştu.