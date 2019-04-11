Ankara Batıkent'te 16 Sokak Köpeğini Zehirleyerek Telef Ettikleri Öne Sürülen 3 Şüphelinin Adli...
43 dakika önce
Ankara Batıkent'te 16 sokak köpeğini zehirleyerek telef ettikleri öne sürülen 3 şüphelinin adli kontrol şartıyla salıverilmesine savcılık itiraz etti.
Ankara
Haber Yayın Tarihi : 11.04.2019 03:49 Kaynak: AA
Batıkent'te 16 sokak köpeğini zehirleyerek telef ettikleri öne sürülen 3 şüphelinin adli kontrol şartıyla salıverilmesine savcılık itiraz etti.
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