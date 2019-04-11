Son Dakika Haberleri: Ankara Batıkent'te 16 Sokak Köpeğini Zehirleyerek Telef Ettikleri Öne Sürülen 3 Şüphelinin Adli...

Ankara Batıkent'te 16 Sokak Köpeğini Zehirleyerek Telef Ettikleri Öne Sürülen 3 Şüphelinin Adli...

43 dakika önce

Ankara Batıkent'te 16 sokak köpeğini zehirleyerek telef ettikleri öne sürülen 3 şüphelinin adli kontrol şartıyla salıverilmesine savcılık itiraz etti.

Ankara Batıkent'te 16 Sokak Köpeğini Zehirleyerek Telef Ettikleri Öne Sürülen 3 Şüphelinin Adli..., System.String[]
Ankara Batıkent'te 16 sokak köpeğini zehirleyerek telef ettikleri öne sürülen 3 şüphelinin adli kontrol şartıyla salıverilmesine savcılık itiraz etti.
Haber Yayın Tarihi : 11.04.2019 03:49 Kaynak: AA
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