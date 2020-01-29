Ankara bbp'nin kuruluş yıldönümünde destici, yazıcıoğlu'nun mezarını ziyaret etti - Son Dakika

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Ankara bbp'nin kuruluş yıldönümünde destici, yazıcıoğlu'nun mezarını ziyaret etti
6 saat önce
BBP'nin kuruluş yıldönümünde Destici, Yazıcıoğlu'nun mezarını ziyaret etti.
Haber Yayın Tarihi: 29.01.2020 10:18 Kaynak: DHA
BBP'nin kuruluş yıldönümünde Destici, Yazıcıoğlu'nun mezarını ziyaret etti
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