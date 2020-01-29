Ankara bbp'nin kuruluş yıldönümünde destici, yazıcıoğlu'nun mezarını ziyaret etti - Son Dakika
Son Dakika Güncel Ankara bbp'nin kuruluş yıldönümünde destici, yazıcıoğlu'nun mezarını ziyaret etti - Son Dakika

Ankara bbp'nin kuruluş yıldönümünde destici, yazıcıoğlu'nun mezarını ziyaret etti

6 saat önce

BBP'nin kuruluş yıldönümünde Destici, Yazıcıoğlu'nun mezarını ziyaret etti.

BBP'nin kuruluş yıldönümünde Destici, Yazıcıoğlu'nun mezarını ziyaret etti

Ankara bbp'nin kuruluş yıldönümünde destici, yazıcıoğlu'nun mezarını ziyaret etti

Büyük Birlik Partisi, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 29.01.2020 10:18 Kaynak: DHA
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