Ankara beştepe'de moldova cumhurbaşkanı ıgor dodonu resmi karşılama töreni -aktuel - Son Dakika
Son Dakika Güncel Ankara beştepe'de moldova cumhurbaşkanı ıgor dodonu resmi karşılama töreni -aktuel - Son Dakika

Ankara beştepe'de moldova cumhurbaşkanı ıgor dodonu resmi karşılama töreni -aktuel

6 saat önce

Beştepe'de Moldova Cumhurbaşkanı Igor Dodonu Resmi Karşılama Töreni -Aktuel.

Beştepe'de Moldova Cumhurbaşkanı Igor Dodonu Resmi Karşılama Töreni -Aktuel

Ankara beştepe'de moldova cumhurbaşkanı ıgor dodonu resmi karşılama töreni -aktuel

Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 30.12.2019 07:34 Kaynak: DHA
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Son Dakika

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