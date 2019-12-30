Ankara beştepe'de moldova cumhurbaşkanı ıgor dodon'u resmi karşılama töreni -1 - Son Dakika

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Ankara beştepe'de moldova cumhurbaşkanı ıgor dodon'u resmi karşılama töreni -1
6 saat önce
Beştepe'de Moldova Cumhurbaşkanı Igor Dodon'u Resmi Karşılama Töreni -1.
Haber Yayın Tarihi: 30.12.2019 05:31 Kaynak: DHA
Beştepe'de Moldova Cumhurbaşkanı Igor Dodon'u Resmi Karşılama Töreni -1
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