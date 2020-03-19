Ankara beyaza büründü - Son Dakika
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Ankara beyaza büründü

31 dakika önce

Ankara'da akşam başlayan kar yağışı, ilerleyen saatlerde hızını arttırdı.

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Ankara'da akşam başlayan kar yağışı, ilerleyen saatlerde hızını arttırdı. Merkez ve çevre ilçelerde etkili olan kar yağışında Ankara beyaza büründü.


Ankara'da akşam saatlerinde başlayan kar yağışı çevre ve merkez ilçelerde etkili oldu. Ankara'da dün akşamdan itibaren beklenen kar yağışı geceden itibaren etkili oldu. Ankara beyaz örtü ile kaplanırken Büyükşehir Belediyesi'ne bağlı ekipler olumsuzluk yaşanmaması için gece boyunca tuzlama ve kar küreme çalışması yaptı. Ankara'nın imgelerinden Ulus, Atakule, Kurtuluş Parkı karla kaplanırken Kuğulu Park'taki kuğular da kar yağışından olumsuz etkilendi.


"4 gündür evden çıkmıyordum"


Kar yağışını fırsat bilerek dışarı çıktığını belirten üniversite öğrencisi Emel Bayrak, "Zaten bugünün güzel olduğunu bilerek dışarı çıktık. Ben 4 gündür evdeydim. İnsanlar hazır dışarıda yokken virüs kapma ihtimalimiz düşükken biraz gezelim. 4 gündür evde çok sıkılmıştık" dedi.


Taşıyıcı olmamak için Ankara'yı terk etmediğini söyleyen Derya Doymaz ise "Uzun zamandır kar yağmıyordu. Yağdı güzel oldu. Umarım bütün virüsleri alarak gider. Biz de dışarı çıkarak iyi mi yaptık, kötü mü yaptık bilmiyorum ama bir süredir dışarı çıkmıyorduk. Şuan mutluyum. Ailemin yanına gideceğim bilet buldum daha öncesinden almıştım ama şuan gidip gitmemekte biraz kararsızım. Havalimanı falan çok girmek istemiyorum. Taşıyıcı olabilme riskim var" dedi.


Sercan İşler, "Mevsiminde olması gereken bir kar yağışı. Şuan havayı yumuşattı. Bunca gelişen olayların arasında böyle bir kar yağışı insana açıkçası huzur veriyor. Biz keyif aldık kar yağışından. Bence güzel yağıyor. Kar'ın tadını yürüyüş yaparak çıkarıyoruz. Keşke imkanlar olsa da herkes bu keyfi çıkarabilse" şeklinde konuştu.


Don ve buzlanma bekleniyor


Meteoroloji Genel Müdürlüğü, yaptığı açıklamada, "Yapılan son değerlendirmelere göre; bugün akşam saatlerinden sonra Ankara'da kar yağışı (5-8cm) bekleniyor. Yarın (Perşembe) öğle saatlerinden sonra etkisini kaybetmesi beklenen kar yağışıyla birlikte buzlanma ve don olayı da beklendiğinden başta sürücülerimiz olmak üzere ilgililerin ve vatandaşlarımızın dikkatli ve tedbirli olmaları önem arz etmektedir" dedi. Ayrıca yapılan açıklamada kar yağışının bu gün öğle saatlerine kadar süreceği belirtildi. - ANKARA

Kuğulu Park, Ankara, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 19.03.2020 01:34 Kaynak: İHA

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