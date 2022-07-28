Olay, saat 16.00 sıralarında Beypazarı ilçesine bağlı Dudaş Mahallesindeki Kara su Mesira alanında meydana geldi. Sabah saatlerinde ailesiyle piknik yapmaya gelen Birsen Acar, serinlemek için mesire alanında bulunan gölete girdi. Bir süre sonra çırpınarak yardım isteyen Birsen Acar, suyun içinde kayboldu. İhbar üzerine bölgeye Ankara Büyükşehir Belediye Su Altı Arama Kurtarma dalgıçları geldi. Dalgıçların yaptığı arama kurtarma çalışması sonucu Birsen'in cansız bedenine ulaşıldı. Olayla ilgili soruşturma başlatıldı.

Kaynak: DHA

Beypazarı, Ankara, Pınar, Güncel, Son Dakika

Son Dakika › Güncel › Gölete giren 13 yaşındaki Birsen, ailesinin gözü önünde boğuldu - Son Dakika

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