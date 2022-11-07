Tarihi köprüyü çalan şahsın, satışı nasıl yaptığı ve kaç paraya sattığı ortaya çıktı - Son Dakika
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Tarihi köprüyü çalan şahsın, satışı nasıl yaptığı ve kaç paraya sattığı ortaya çıktı

07.11.2022 17:32

ANKARA Beypazarı'ndaki tarihi köprü çalınmıştı. Koskoca köprünün nasıl çalındığı ortaya çıktı. Beypazarı karayolu üzerindeki tarihi Gömleksiz Köprüsü'yü Z.K isimli zanlı "Sahibi benim" diyerek Y.Ç. isimli şahsa satmış.

Ankara'da Ocak 2022'de meydana gelen sıradışı hırsızlık haberiyle gündeme gelmişti. Ocak ayında, Ankara- Beypazarı karayolu üzerindeki 44 yıldır kullanılmayan Gömleksiz Köprüsü çalınmış ve tarihi köprünün demirleri satılmıştı. Dava dosyasına giren sanık ifadeleri, köprünün nasıl çalındığını ortaya çıkardı.

Sıradışı olay Jandarma ekipleri devriye gezerken köprünün olmadığını fark etmesi ile ortaya çıkmıştı. Jandarma, Karayolları Genel Müdürlüğü'ne yazı yazarak, "Köprüyü siz mi kaldırdınız" diye sordu. Karayolları Genel Müdürlüğü'nden "Hayır" cevabı gelince soruşturma başlatıldı.

Tarihi köprüyü çalan kişinin Z.K. isimli zanlı olduğu belirlendi. Köprüyü 60 bin liraya satan ve 2 buçuk ay cezaevinde kaldıktan sonra tutuksuz yargılanan Z.K. ifadesinde, "CİMER'e yaptığım müracaat ile köprünün yıkımının bana verileceğini düşünerek yıkıma başladık" dedi.

NTV'nin haberine göre Köprüyü satın alan Y.Ç. ise "Hurdacılık yapıyorum, köprüden çıkacak demirleri satın aldım. Z.K. köprüyü Karayolları'nın kendisine verdiğini söyledi" dedi.

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Ankara, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Güncel Tarihi köprüyü çalan şahsın, satışı nasıl yaptığı ve kaç paraya sattığı ortaya çıktı - Son Dakika


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SON DAKİKA: Tarihi köprüyü çalan şahsın, satışı nasıl yaptığı ve kaç paraya sattığı ortaya çıktı - Son Dakika
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