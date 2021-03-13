ANKARA-Bilgisayar korsanının sisteminden milyonlarca vatandaşın kişisel verileri çıktı - Son Dakika

ANKARA-Bilgisayar korsanının sisteminden milyonlarca vatandaşın kişisel verileri çıktı

13.03.2021 12:47

Bilgisayar korsanının sisteminden milyonlarca vatandaşın kişisel verileri çıktıANKARA'da, sosyal medya hesaplarından ulaştıkları kişileri internet sitelerindeki bahislere ilişkin 'tüyo' vererek dolandırdıkları belirlenen B.A. ile E.Ö. polisin düzenlediği operasyonla gözaltına alındı.

Bilgisayar korsanının sisteminden milyonlarca vatandaşın kişisel verileri çıktı

ANKARA'da, sosyal medya hesaplarından ulaştıkları kişileri internet sitelerindeki bahislere ilişkin 'tüyo' vererek dolandırdıkları belirlenen B.A. ile E.Ö. polisin düzenlediği operasyonla gözaltına alındı. B.A'nın kullandığı bilgisayar sisteminde milyonlarca vatandaşa ait kişisel veriler ele geçirildi.

Ankara Emniyet Müdürlüğü Siber Suçlarla Mücadele ekipleri, dolandırıcılık olaylarına ilişkin gelen ihbar üzerine çalışma başlattı. Çalışmalar sonucunda şüphelilerin B.A ve E.Ö. olduğu, ikilinin nitelikli dolandırıcılık yaptığı saptandı. Şüphelilerin suç kayıtları ile ilgili yapılan araştırmada ise B.A'nın 39, E.Ö'nün 24 ayrı suç kaydının olduğu belirlendi. Düzenlenen operasyonda iki şüpheli evlerinde yakalanarak gözaltına alındı.

Ekiplerin çalışmaları ve operasyonda ele geçirilen deliller, yakalanan şüphelilerin işlediği birçok suçu da açığa çıkardı. Sosyal medya hesaplarından ulaştıkları kişileri internet sitelerindeki bahislere ilişkin ellerinde sağlam tüyo bulunduğunu söyleyerek kandıran şüphelilerin önce kapora aldıkları, sonra kazandıklarını söyleyerek bu kişilerden 'vergi' ve 'avukat' ücreti adı altında para istedikleri tespit edildi. Bu yöntemle 'kupon' dolandırıcılığı yapan şüphelilerden B.A'nın bilgisayarında milyonlarca vatandaşa ait kişisel veriler de ele geçirildi. Şüphelinin bu bilgileri bir taraftan suç işlemek amacıyla kullandığı, diğer taraftan sadece bilgisayar korsanları tarafından kullanılan ve yöneticisi olduğu internet sitelerinde sattığı belirlendi.

SAHTE SÜRÜCÜ BELGESİ BASMIŞLAR

Operasyonda şüpheliler ile çok sayıda dijital materyal dışında kimlik kartı, banka kartı kartı ve özel güvenlikli yerler için kullanılan giriş kartlarının basımında kullanılan makine ve post ile sahte para kontrolü yapan cihazlar ele geçirildi. Kimlik ve banka kartlarının basımı amacıyla kullanılan cihazda yer alan Termal Ribbon (negatif kartuş) üzerindeki basım kalıntıları üzerinden özel teknikler kullanarak inceleme yapan Siber Suçlarla Mücadele ekipleri, birçok özel kuruluşa ait kurum kartı, kimlik kartı ve banka kartlarının sahte olarak üretildiğini tespit etti. Şüphelilerin söz konusu makinaları kullanarak çok sayıda sahte sürücü belgesi bastığı da belirlendi. Soruşturmayı bu yönde derinleştiren ekipler, sahte sürücü belgelerini satın alarak kullanan kişilerin yakalanması için de çalışmalara başladı.

Emniyette sorguları tamamlanan iki şüpheli 'Kişisel verilerin hukuka aykırı olarak ele geçirilmesi', 'Bilişim sistemlerinin aracı olarak kullanılması suretiyle nitelikli dolandırıcılık', 'Bilişim sistemlerine girme, banka ve kredi kartlarının kötüye kullanılması' ve 'Sahte belge üretme' suçlarından adliyeye sevk edildi. Şüphelilerden B.A tutuklanarak cezaevine konulurken, E.Ö. adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.

ANKARA-Bilgisayar korsanının sisteminden milyonlarca vatandaşın kişisel verileri çıktı
ANKARA-Bilgisayar korsanının sisteminden milyonlarca vatandaşın kişisel verileri çıktı
ANKARA-Bilgisayar korsanının sisteminden milyonlarca vatandaşın kişisel verileri çıktı
ANKARA-Bilgisayar korsanının sisteminden milyonlarca vatandaşın kişisel verileri çıktı

Siber Suçlarla Mücadele, Bilgisayar, Banka, Medya, Güncel, Son Dakika

Kaynak: DHA

Son Dakika Güncel ANKARA-Bilgisayar korsanının sisteminden milyonlarca vatandaşın kişisel verileri çıktı - Son Dakika


YORUMLAR

Son Dakika

Deniz Çakır'ın elektrikli bisikletini çalan hemşirenin pişkinliği pes dedirtti 22 aracı biçen tır şoförünün ifadesi ortaya çıktı: Frenlerin boşaldığını fark ettim, selektör yakarak kornaya bastım Uzman isim 500'lü rakamlardan altın alıp kara kara düşünenlere çıkış yolunu gösterdi İstanbul'da yabancı uyruklu grubun döner bıçaklı kavgası! Ortalık savaş alanına döndü Süleyman Soylu'nun annesi vefat etti! Ölüm nedeninin kalp yetmezliği olduğu ortaya çıktı 9.5 santimetrelik aort anevrizmasını gören doktorun tepkisi, "Karnında bomba taşıyorsun" oldu Çağatay Ulusoy, Kağıttan Hayatlar filmindeki performansıyla Twitter'da trend oldu AK Partili Zengin, Ayasofya İmamı Boynukalın'ın paylaşımını eleştirdi: Yanlış buluyorum, böyle bir konuda tweet atmamalı
Fenerbahçe, Norveçli golcü Joshua King'i takibe aldı Fenerbahçe, Norveçli golcü Joshua King'i takibe aldı         
13:50
Cumhurbaşkanı Erdoğan, annesini kaybeden Süleyman Soylu'ya başsağlığı diledi Cumhurbaşkanı Erdoğan, annesini kaybeden Süleyman Soylu'ya başsağlığı diledi         
13:31
ABD'den Los Angeles FC, Fernando Muslera'yı kadrosuna katmak istiyor ABD'den Los Angeles FC, Fernando Muslera'yı kadrosuna katmak istiyor         
13:24
Kadınların erkek kavgası! Kadınların erkek kavgası! "Sevgilimle nasıl ilişki yaşarsın?" deyip ev bastı         
12:50
10 gün önce anne olan Ezo Sunal ve Kemal Sunal koronavirüse yakalandı 10 gün önce anne olan Ezo Sunal ve Kemal Sunal koronavirüse yakalandı         
12:18
İstihdamın korunması için yeni destek paketi geliyor: 6 ayı ödemesiz 500 bin liraya kadar kredi verilecek İstihdamın korunması için yeni destek paketi geliyor: 6 ayı ödemesiz 500 bin liraya kadar kredi verilecek         
12:14
Siyaset kulislerinin son bombası! Albayrak parti yönetimine dönecek, Ziya Selçuk ve Fahrettin Koca yeni Kabine'de yer almayacak Siyaset kulislerinin son bombası! Albayrak parti yönetimine dönecek, Ziya Selçuk ve Fahrettin Koca yeni Kabine'de yer almayacak         
11:03
İstanbul'da Osmanlı döneminden kalma tarihi köşk 85 milyon liraya satışa çıkarıldı İstanbul'da Osmanlı döneminden kalma tarihi köşk 85 milyon liraya satışa çıkarıldı         
10:38
Milyoner aşkı için ne yapacağı şaşıran Şeyma Subaşı, Milyoner aşkı için ne yapacağı şaşıran Şeyma Subaşı, "Sevgilimin malıyım" yazılı kıyafetle poz verdi         
10:15
Ücretli poşetlere logo ve slogan düzenlemesi! Kriterleri sağlamayan satılamayacak Ücretli poşetlere logo ve slogan düzenlemesi! Kriterleri sağlamayan satılamayacak         
09:56
Müşteriye Müşteriye "Salak" diyen kasiyer, tazminatsız işten kovuldu         
09:36
Oğluyla kavga eden 2 çocuğu öldüren adamın ifadesi ortaya çıktı: Bir anda oldu, pişmanım Oğluyla kavga eden 2 çocuğu öldüren adamın ifadesi ortaya çıktı: Bir anda oldu, pişmanım         
09:04
Müge Anlı, eniştesinin ormanda tecavüz ettiği adamın çıplak fotoğraflarını yayınladı Müge Anlı, eniştesinin ormanda tecavüz ettiği adamın çıplak fotoğraflarını yayınladı         
08:29
Meslektaşları milyonlar harcarken İrem Sak neden otomobil almadığını ilk kez açıkladı Meslektaşları milyonlar harcarken İrem Sak neden otomobil almadığını ilk kez açıkladı         
20:03
'Palu ailesi' davasında tüyler ürperten detaylar! Damat Tuncer Ustael tüm aileye ispirto içirmiş 'Palu ailesi' davasında tüyler ürperten detaylar! Damat Tuncer Ustael tüm aileye ispirto içirmiş         
19:01
Bebeği yasak aşkından çıkınca gündeme bomba gibi düşen Esra Karakuş, eşiyle barıştı Bebeği yasak aşkından çıkınca gündeme bomba gibi düşen Esra Karakuş, eşiyle barıştı         
15:54
Sınırları zorlayan Şeyma Subaşı, süper mini elbisesiyle poz verdi Sınırları zorlayan Şeyma Subaşı, süper mini elbisesiyle poz verdi         
14:28
Son Dakika - Son Dakika Haberleri - Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 13.03.2021 14:09:02. #1.11#
ŞU AN BURADASINIZ: ANKARA-Bilgisayar korsanının sisteminden milyonlarca vatandaşın kişisel verileri çıktı - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]
ios android huawei