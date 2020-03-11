ANKARA Bilim Kurulu Toplantısı sonrası 3 Bakan açıklamalarda bulundu - 1 - Son Dakika

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ANKARA Bilim Kurulu Toplantısı sonrası 3 Bakan açıklamalarda bulundu - 1
7 saat önce
ANKARA Bilim Kurulu Toplantısı sonrası 3 Bakan açıklamalarda bulundu - 1.
Haber Yayın Tarihi: 11.03.2020 06:16 Kaynak: DHA
ANKARA Bilim Kurulu Toplantısı sonrası 3 Bakan açıklamalarda bulundu - 1
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