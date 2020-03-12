ANKARA Bilim Kurulu Toplantısı sonrası 3 Bakan açıklamalarda bulundu - 3 - Son Dakika
Son Dakika Güncel ANKARA Bilim Kurulu Toplantısı sonrası 3 Bakan açıklamalarda bulundu - 3 - Son Dakika

ANKARA Bilim Kurulu Toplantısı sonrası 3 Bakan açıklamalarda bulundu - 3

20 dakika önce

ANKARA Bilim Kurulu Toplantısı sonrası 3 Bakan açıklamalarda bulundu - 3.

ANKARA Bilim Kurulu Toplantısı sonrası 3 Bakan açıklamalarda bulundu - 3

ANKARA Bilim Kurulu Toplantısı sonrası 3 Bakan açıklamalarda bulundu - 3

Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 12.03.2020 01:55 Kaynak: DHA
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