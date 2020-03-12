ANKARA Bilim Kurulu Toplantısı sonrası 3 Bakan açıklamalarda bulundu - 4 - Son Dakika

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ANKARA Bilim Kurulu Toplantısı sonrası 3 Bakan açıklamalarda bulundu - 4
13 dakika önce
ANKARA Bilim Kurulu Toplantısı sonrası 3 Bakan açıklamalarda bulundu - 4.
Haber Yayın Tarihi: 12.03.2020 02:02 Kaynak: DHA
ANKARA Bilim Kurulu Toplantısı sonrası 3 Bakan açıklamalarda bulundu - 4
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