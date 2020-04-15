ANKARA Bilim Kurulu üyeleri, sahte hesaplardan dertli - Son Dakika
Son Dakika Güncel ANKARA Bilim Kurulu üyeleri, sahte hesaplardan dertli - Son Dakika

ANKARA Bilim Kurulu üyeleri, sahte hesaplardan dertli

6 saat önce

Bilim Kurulu üyeleri, sahte hesaplardan dertliSAĞLIK Bakanlığı Koronavirüs Bilim Kurulu üyeleri, son dönemde sosyal medyada kendi adlarına sahte hesap açılarak, halkı korku ve endişeye sevk edici paylaşımlar yapılmasından yakındı.

Bilim Kurulu üyeleri, sahte hesaplardan dertli

SAĞLIK Bakanlığı Koronavirüs Bilim Kurulu üyeleri, son dönemde sosyal medyada kendi adlarına sahte hesap açılarak, halkı korku ve endişeye sevk edici paylaşımlar yapılmasından yakındı. Adına sahte hesap açılanlardan Prof. Dr. Ateş Kara, "Ben rahatsız oldum, ismimin o şekilde kullanılması çok hoşuma gitmedi" dedi. Sosyal Medya Uzmanı Prof. Dr. Levent Eraslan, sahte hesap açan ve buradan yapılan paylaşımları tekrar dolaşıma sokanların suç işlediğini, bunun 1 yıldan 4 yıla kadar hapis cezası olduğunu söyledi.

Sağlık Bakanlığı bünyesinde kurulan ve koronavirüs ile mücadelede öneri ve tavsiye kararları alan Koronavirüs Bilim Kurulu'nun üyeleri, son dönemde sosyal medyada kendi adlarına açılan fake (sahte) hesaplardan dertli. Bu hesaplardan zaman zaman halkı korku ve paniğe sevk edecek paylaşımlar yapılması, salgın konusunda halkı bilgilendirmek için ekranlara çıkarak yoğun çaba harcayan Bilim Kurulu üyelerini sıkıntıya soktu.

KARA: HOŞUMA GİTMEDİ

Adına sahte hesap açılanlardan Bilim Hacettepe Üniversitesi Tıp Fakültesi Çocuk Sağlığı ve Hastalıkları Öğretim Üyesi ve Bilim Kurul Üyesi Prof. Dr. Ateş Kara, Kovid-19 salgını öncesinde sosyal medyayı çok fazla kullanan birisi olmadığını söyledi. Bu süreçte bir arkadaşının aramasıyla adına sahte hesap açıldığını öğrendiğini ifade eden Prof. Dr. Kara, "Baktım Twitter'da bir hesap ve o hesabın da 10 binin üzerinde takipçisi var. Bir iki yorum farklı anlaşılabilirdi, onlar çok doğru değildi. O bakımdan açıkçası ben rahatsız oldum, yani ismimin o şekilde kullanılması çok hoşuma gitmedi. Sosyal medya hesaplarının böyle kullanılmasının çok doğru olmadığını düşünüyorum" dedi.

'SUÇ DUYURUSUNDA BULUNABİLİRİM'

Sahte hesabın kapatılması için Twitter'a başvurduğunu söyleyen Prof. Dr. Kara, "Onlar da benim gerçek hesabımın hangisi olduğunu, öbür hesabın hangi amaçla olabileceğine dair bir bilgilendirme istediler. ve sonrasında da açıkçası Sağlık Bakanlığı'nın da yardımıyla o hesabın kapatılması sağlandı. Ama bugün biraz önce öğrendim yine adıma bir başka hesap daha varmış. Artık o şekilde kullanmayalım. Tek bir Twitter hesabım, tek bir Instagram hesabım ve bir tane Facebook hesabım var. Onları da çok yoğun kullandığımı söyleyemem, Twitter'dan arada bir paylaşımlarda bulunuyorum, o da bu dönemde bildiklerimi ve yeni öğrendiklerimi beraber paylaşalım faydası olursa şeklinde. Aralıklı böyle bilgi paylaşıyorum; ama tek söyleyebileceğim bizim isimlerimizin farklı amaçlarla kullanılmamasını rica ediyorum. Adımı kullanan arkadaş yanlış veya hatalı bir yazı yazmamıştı, olursa tabii ki o zaman herhalde suç duyurusunda bulunma zorunluluğu ortaya çıkacak" diye konuştu. ERASLAN: SAĞLIK BAKANI ADINA 14 HESAP SAPTADIK

Anadolu Üniversitesi Rektör Yardımcısı ve Sosyal Medya ve Dijital Güvenlik Eğitim Araştırma Merkezi (SODİGEM) Müdürü Prof.Dr. Levent Eraslan, özellikle karantina dönemlerinde sosyal medyanın çok yoğun kullanıldığına dikkat çekti. Prof. Dr. Eraslan, Bilim Kurulu üyelerinin bazılarının özellikle çok ekranda yer alanların ve diğer bazı bilim insanlarının da çok sayıda fake hesabı olduğunu, Sağlık Bakanı Fahrettin Koca'nın aynı şekilde 14 kadar sahte hesabını saptadıklarını söyledi. Prof. Dr. Eraslan, "Burada iki amaç var; bu fake hesaplarla halkta korku ve infiale yol açmak, ki bu çok önemli bir terör suçu. Yani sahte bilgiler, hatalı istatistikler, yanlış öneriler ve tavsiyelerle insanları kandırma ve böylelikle bir kaos yaratma amaçlı. Böylesi paylaşım yapan hesapları da saptadık biz merkez olarak. İkinci ise daha çok ticari boyutta olan, yani takipçi elde edip bu popüler isimlerle, sonrası bir parodi hesaba dönüşmek ve belki daha sonra hesabı tümden satmak şeklinde boyutu var" dedi.

'SUÇ DUYURUSUNDA BULUNSUNLAR'

Prof. Dr. Eraslan, bu durumlarda yapılması gerekenin hesabın ekran görüntüsünün alınıp, 'siber@egm.gov.tr'ye yani Siber Suçlar ile Mücadele Daire Başkanlığı'na gönderilerek, savcılığa suç duyurusunda bulunmak olduğunu vurgulayarak, "Aksi takdirde uğraşmadıkları zaman çok fazla böylesi hesaplar da ortaya çıkacaktır" ifadelerini kullandı.

'4 YILA KADAR HAPİS CEZASI VAR'

Prof. Dr. Eraslan, sahte hesap açmanın yanı sıra bu hesaptan yapılan paylaşımları tekrar dolaşıma sokanların da suç işlediğinin altını çizerek, "TCK'nın 135 ve 136'ncı maddesinde 'kişisel verileri kaydetme' suçu var, burada, 1 yıldan 4 yıla kadar hapis var. O yüzden bu işi yapmaya çalışanlara bunun bir suç olduğunu ifade etmemiz gerekmekte. Peki bunu 'RT' yapmak, dolaşıma sokmak? Bu da bir suç. Çünkü sosyal medyada mesajları yeniden ve yeniden dolaşıma sokmak yayma amaçlıdır. Bunun da 1 yıldan başlayan suç oranları vardır. Tabii kişinin kendi resmi, özel hayatına dönük bilgiler oldukça bu ceza da katlanmaktadır. Hesabın gerçek olup olmadığının saptanmasında 3 önemli parametre var. Hesabı açma tarihi önemlidir, hesaptaki son dönem hareketlilikler önemlidir ve hesabın biyosundaki bilgiler çok önemlidir" dedi.

'HESABI SATARAK VE REKLAM ALARAK KAZANÇ SAĞLIYOR'

Prof. Dr. Eraslan, 'takipçi satmak' ve 'takipçi toplamak' şeklinde bu işin iki sokak argosu olduğuna da işaret ederek şöyle konuştu:

"Çok takipçi üzerinden reklamlar bağlamında bir para kazancı söz konusu olabiliyor, hesabın satılması söz konusu olabiliyor. Bu yüzden böylesi popüler insanların hesaplarına dönük fake hesaplar açılıp daha sonra ticari kazanca dönüştürebiliyorlar. Sosyal medya dünyanın üçte ikisinin kullandığı ve Türklerin de çok sevdiği bir araç. Yani şu anda milyonlarca kişi nüfusun neredeyse 56 milyonu online durumda ve tüm sosyal medya araçlarında ilk 5'teyiz biz. Biz bu işi sevdik. Bir de böylesi kaos durumları, sokağa çıkma yasağının olduğu o 2 saat, dün akşam ki hararetli saatlerde sosyal medya üzerinden algı yöneticileri çok mutlu oluyorlar. Çünkü en istedikleri yapı, kaos ve bu kaosu da sosyal medya üzerinden artırma derdine düşüyorlar."

ANKARA Bilim Kurulu üyeleri, sahte hesaplardan dertli

Koronavirüs, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 15.04.2020 09:51 Kaynak: DHA

Abone Ol:Google'da Takip Et Paylaş: Facebook'ta Paylaş!Paylaş Twitter'da Paylaş!Tweetle Whatsapp'da Paylaş!Gönder



Son Dakika

Rüştü Reçber: Koronavirüsten ölmek üzereyken Barcelona'nın benim için yaptıklarını unutmayacağım
Balıkçılık av sezonu bugün sona erdi Lideri kadın olan ülkeler, koronavirüs krizini daha mı iyi yönetiyor? Tüm Eczacı İşverenler Sendikası, eczanelerden maske dağıtımı yerine sabit fiyatla satılmasını istiyor Tabutla dans eden fenomen Benjamin Aidoo Messi hayranı çıktı İspanya basını, Obradovic'in Fenerbahçe Beko'daki geleceğinin belirsiz olduğunu yazdı Balkonundan "Doymadım" şarkısını seslendiren esrarengiz kişi, ilçede gündem oldu Dünya Sağlık Örgütü'ne (WHO) ödemeleri donduran ABD Başkanı Trump'a tepki: 'İnsanlığa karşı işlenen... Somon zincir marketlerde üç gün boyunca 39,90 liradan satılacak Oyuncu Melek Baykal'ın 87 yaşındaki annesinin spor yapması alkış topladı İlk kez koronavirüs hızlı tanı kitine yönelik operasyon yapıldı! 5.575 kit ele geçirildi İş adamı Ercan Malkoç, koronavirüs nedeniyle aylık 2,5 milyon liralık kira gelirinden vazgeçti Instagram'dan canlı yayın yapan Bengü, karşısında anne ve babasını gözyaşlarına boğuldu 14 ildeki 41 yerleşim yerinde karantina kararı kaldırıldı Koronavirüs anketinden çıkan sonuç: Yüzde 77 sokağa çıkma yasağı istiyor
Kümeste gündüz vakti çıkan yangında 12 bin tavuk telef oldu Kümeste gündüz vakti çıkan yangında 12 bin tavuk telef oldu         
16:15
Erdoğan'ın isteğiyle AK Parti'den istifa eden Yeneroğlu: İnfaz yasasının AYM tarafından iptal edileceği aşikar Erdoğan'ın isteğiyle AK Parti'den istifa eden Yeneroğlu: İnfaz yasasının AYM tarafından iptal edileceği aşikar         
16:01
5 ay önce çıplak poz vermeme yemini eden Kim Kardashian, yarı çıplak kamera karşısına geçti 5 ay önce çıplak poz vermeme yemini eden Kim Kardashian, yarı çıplak kamera karşısına geçti         
16:00
Yolanthe G.Saray'ı unutamıyor! Taraftara verdiği yanıt duygulandırdı Yolanthe G.Saray'ı unutamıyor! Taraftara verdiği yanıt duygulandırdı         
15:58
Koronavirüse yakalanan Rugani ve Matuidi iyileşti Koronavirüse yakalanan Rugani ve Matuidi iyileşti         
15:54
Koronavirüs anketinden çıkan sonuç: Yüzde 77 sokağa çıkma yasağı istiyor Koronavirüs anketinden çıkan sonuç: Yüzde 77 sokağa çıkma yasağı istiyor         
15:51
Kapadokya bölgesini bu yıl 322 bin 894 turist ziyaret etti Kapadokya bölgesini bu yıl 322 bin 894 turist ziyaret etti         
15:36
14 ildeki 41 yerleşim yerinde karantina kararı kaldırıldı 14 ildeki 41 yerleşim yerinde karantina kararı kaldırıldı         
15:25
Aksaray'da kolonya içen şahıs hayatını kaybetti Aksaray'da kolonya içen şahıs hayatını kaybetti         
15:20
İranlı komutan, İranlı komutan, "5 saniyede koronavirüsü tespit ediyor" dediği cihazı tanıttı         
15:17
Instagram'dan canlı yayın yapan Bengü, karşısında anne ve babasını gözyaşlarına boğuldu Instagram'dan canlı yayın yapan Bengü, karşısında anne ve babasını gözyaşlarına boğuldu         
15:08
Çoban ressam, yanmış odun parçaları ile taşları sanat eserine dönüştürüyor! Çoban ressam, yanmış odun parçaları ile taşları sanat eserine dönüştürüyor!         
15:07
Rusya'da 41 kişinin hayatını kaybettiği korkunç uçak kazasının yeni görüntüleri yayınlandı Rusya'da 41 kişinin hayatını kaybettiği korkunç uçak kazasının yeni görüntüleri yayınlandı         
14:59
Juventus, İngiliz takımlarının istediği Merih Demiral'ı satmayacak Juventus, İngiliz takımlarının istediği Merih Demiral'ı satmayacak         
14:54
Milli Piyango, Milli Dayanışma Kampanyası'na destek için BMW ödüllü piyango düzenleyecek Milli Piyango, Milli Dayanışma Kampanyası'na destek için BMW ödüllü piyango düzenleyecek         
14:45
Ronaldo, milli takımdan arkadaşlarıyla sağlık kuruluşları için yardım kampanyası başlattı Ronaldo, milli takımdan arkadaşlarıyla sağlık kuruluşları için yardım kampanyası başlattı         
14:35
İnfaz düzenlemesiyle cezaevinden çıkan kadın mahkumun sevinci dikkat çekti İnfaz düzenlemesiyle cezaevinden çıkan kadın mahkumun sevinci dikkat çekti         
14:31
Boğazı kirleten kuru yük gemisine 2 milyon 397 bin lira ceza kesildi Boğazı kirleten kuru yük gemisine 2 milyon 397 bin lira ceza kesildi         
14:16
İlk kez koronavirüs hızlı tanı kitine yönelik operasyon yapıldı! 5.575 kit ele geçirildi İlk kez koronavirüs hızlı tanı kitine yönelik operasyon yapıldı! 5.575 kit ele geçirildi         
14:13
Profesörün Profesörün "İlk korona hastalarını adaya götürür öldürürdüm" sözleri bilim dünyasını ayağa kaldırdı         
14:07
Oyuncu Melek Baykal'ın 87 yaşındaki annesinin spor yapması alkış topladı Oyuncu Melek Baykal'ın 87 yaşındaki annesinin spor yapması alkış topladı         
14:07
Somon zincir marketlerde üç gün boyunca 39,90 liradan satılacak Somon zincir marketlerde üç gün boyunca 39,90 liradan satılacak         
14:05
Prof. Ali Ülkü Azrak, koronavirüs nedeniyle hayatını kaybetti Prof. Ali Ülkü Azrak, koronavirüs nedeniyle hayatını kaybetti         
14:04
Balkonundan Balkonundan "Doymadım" şarkısını seslendiren esrarengiz kişi, ilçede gündem oldu         
13:54
İspanya basını, Obradovic'in Fenerbahçe Beko'daki geleceğinin belirsiz olduğunu yazdı İspanya basını, Obradovic'in Fenerbahçe Beko'daki geleceğinin belirsiz olduğunu yazdı         
13:49
Banvit, ihtiyaç sahipleri için 40 ton beyaz et bağışladı Banvit, ihtiyaç sahipleri için 40 ton beyaz et bağışladı         
13:34
Son dakika: Türkiye'nin ürettiği bor katkılı dezenfektan BOREL yarın satışa çıkacak Son dakika: Türkiye'nin ürettiği bor katkılı dezenfektan BOREL yarın satışa çıkacak         
13:29
Küvette çırılçıplak poz veren Amerikalı komedyen Chelsea Handler, göğüslerini kitaplarla sansülredi Küvette çırılçıplak poz veren Amerikalı komedyen Chelsea Handler, göğüslerini kitaplarla sansülredi         
13:22
Meteoroloji uzmanı Prof. Dr. Toros: Çernobil'deki yangın bölgesinde batılı rüzgarlar estiği için Türkiye risk altında değil Meteoroloji uzmanı Prof. Dr. Toros: Çernobil'deki yangın bölgesinde batılı rüzgarlar estiği için Türkiye risk altında değil         
13:18
Eski kayınpederini tehdit eden manken Sinem Sülün'ün 5 yıl hapsi istendi Eski kayınpederini tehdit eden manken Sinem Sülün'ün 5 yıl hapsi istendi         
13:18
Son Dakika - Son Dakika Haberleri - Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 15.04.2020 16:25:06. #1.13#
ŞU AN BURADASINIZ: ANKARA Bilim Kurulu üyeleri, sahte hesaplardan dertli - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]