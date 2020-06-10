ANKARA Bilim Kurulu Üyesi Kara: Aşı takvimindeki değişiklikte koronavirüs etkisi yok - Son Dakika

ANKARA Bilim Kurulu Üyesi Kara: Aşı takvimindeki değişiklikte koronavirüs etkisi yok

Bilim Kurulu Üyesi Kara: Aşı takvimindeki değişiklikte koronavirüs etkisi yokSAĞLIK Bakanlığı Koronavirüs Bilim Kurulu Üyesi, Enfeksiyon Hastalıkları Uzmanı Prof. Dr. Ateş Kara, Sağlık Bakanlığı'nın aşı takviminde yaptığı değişikliğin koronavirüsle bir ilgisinin olmadığını belirtti.

Bilim Kurulu Üyesi Kara: Aşı takvimindeki değişiklikte koronavirüs etkisi yok

SAĞLIK Bakanlığı Koronavirüs Bilim Kurulu Üyesi, Enfeksiyon Hastalıkları Uzmanı Prof. Dr. Ateş Kara, Sağlık Bakanlığı'nın aşı takviminde yaptığı değişikliğin koronavirüsle bir ilgisinin olmadığını belirtti. Prof. Dr. Kara, "Bu değişiklik planlanan bir değişiklikti. Aşılar okullarda yapıldığında ailelerin tereddütleri oluyordu. Şimdi bu işi bilen ve istedikleri soruları sorabilecekleri hekimlerce yapılacağı için bu tereddütlerin de önüne geçilmiş olacak" dedi.

Sağlık Bakanlığı, aşı takviminde değişikliğe giderek, 1'inci ve 8'inci sınıf okul aşılamalarının, aile hekimliği birimlerde uygulanmasına karar verdi. Bilim Kurulu Üyesi Prof. Dr. Ateş Kara, yapılan bu değişikliğin detaylarını DHA'ya anlattı. Prof. Dr. Ateş Kara, Türkiye'de çok gelişmiş bir aşı takviminin olduğunu, 13 hastalığın tamamına karşı koruyacak şekilde aşı yapıldığını belirtti. Prof. Dr. Kara, ilk aşıların Aile Sağlığı Merkezleri'nde yapıldığını anımsatarak, sonrasında ise okullarda ilkokul 1'inci ve 8'inci sınıfta yapılan aşılar olduğunu söyledi. Prof. Dr. Kara, "Yalnız çocukların okula başlamaları ve okulda geçirdikleri dönemde biraz adaptasyonları olduğu için aşıların uygulanması genellikle sonbahar aylarının sonuna doğru kalıyordu. Bizim diğer aşılarımızın tamamı aslında aile hekimliğinde yapılıyor. Aile hekimi arkadaşlarımız, eksiksiz ve mükemmel olarak, bu sorumluluğu almış ve gerçekleştiriyorlar" dedi.

'ÇOCUKLARA DİREKT ULAŞILACAK'

Prof. Dr. Kara, aşıların artık aile hekimliklerinde yapılacak olmasının avantajlarına ilişkin, "Bazı dönemlerde hem ailelerin istekleri hem de okullarda aşı yapmanın belli zorlukları nedeniyle aile hekimliklerinde aşı yapılması tarafındaydı bu işle ilgilenen dernekler. Sağlık Bakanlığı da bu yönde hazırlıklarını yapıyordu. Bu hazırlıkları tamamlayarak bizim okullarda yapılan aşılarımız artık aile hekimliğinde yapılacak. Bunların avantajı; aile hekimliğinde yapılıyor olması aşıların yeni doğan döneminden 2 yaşına kadar çocuklarımızın tüm aşılarını aile hekimleri yapıyor ve birebir takip ediyorlar. Eksik kaldığında da ailelerle görüşerek, onları davet ederek aşıları tamamlıyorlar. Okul aşılamalarında biz okuldaki çocuklara ulaşıyoruz, onların o gün okulda bulunmalarına göre değilse de sonradan o aşıları tamamlama yoluna gidiliyordu. Aile hekimliğine geçilmesinin en büyük avantajı şu olacak; çocuklara direkt olarak ulaşılacak, aile hekimi arkadaşlarımız zaten aşıyı bilen, bu aşıyı uygulayan ve bu konuda çok emek harcayan arkadaşlarımız bu aşıların tamamlanmasını sağlayacaklar" ifadesini kullandı.

'AŞININ KORUMA RAKAMI YÜKSELİYOR'

İlkokul 1'inci sınıfta yapılan aşının 48'inci aya kaydığını anımsatan Prof. Dr. Kara, "48'inci ayda yapılması bizim için bir avantaj, biraz daha erken yapıyoruz. Orada en önemli iki aşımız vardı. Karma aşı dediğimiz tetanozdan, difteriden ve boğmacadan koruyan aşımız ve kızamık, kızamıkçık ve kabakulaktan koruyan aşılarımız. Aşıların koruyuculukları çok yüksek; ancak ilköğretim 1'inci sınıfa bıraktığımız zaman aşıyı arada çocuklarımız bir kısmı kızamıkla karşılaştıklarında bu rakam çok düşüktü; ama kızamık olma riski vardı. Şimdi 4'üncü yaşta yaptığımızda ilk aşının koruyuculuğu daha devam ederken diğer aşıyı kazanmış olacaklar. Aslında kızamık aşısının koruyuculuğu çok yüksektir. Yüz çocuğun 99'u neredeyse korunur; ama bir tanesinin korunmama ihtimali kalıyordu. Şimdi 4 yaşında yaptığımızda o bir taneyi de erkenden korumuş olacağız, öbür türlü 6-7 yaşında yapıyor olacaktık. Hem aşının koruma rakamını yükseltiyor olmamız hem çocuklara daha kolay ulaşıyor olabilmemiz hem de aile hekimliğinde bu işi bilen, artık bu işin uzmanı haline gelmiş arkadaşlarımın bu işi yapıyor olması bizler için büyük bir avantaj. Bu avantajları Türkiye kullanır hale geldi" diye konuştu.

'48 AYDAN BÜYÜK OLAN ÇOCUKLARIN AŞILAMALARI OKULDA DEVAM EDİLECEK'

Aşıyla ilgili kimi zaman ailelerin tereddütleri olduğuna dikkat çeken Prof. Dr. Kara, "Özelikle de okullarda yapıldığında ailelerin tereddütleri oluyordu. Şimdi bu işi bilen ve istedikleri soruları sorabilecekleri hekimler olduğu için bu tereddütlerin de önüne geçilmiş olacak. Bir de böyle bir avantajları olmuş olacak. 6'ncı yaşı, 7'nci yaşı beklemeden 48'inci ayda yapılıyor olması da bizim ikinci avantajımız olacak. Bu iki avantaj açısında takvimimizde bir değişiklik oldu. 48'inci aya aldığımız zaman aşıyı, diyelim ki; 52 aylık, 54 aylık çocuklarımız var. Daha okula başlamamış, okul aşısı olmamış, ama 48 aydan da büyük olan çocukların aşılamaları okulda devam edecek. Ama küçük olanlar 48'inci aya gelince direk aile hekimliğinde aşılanacaklar" dedi.

'KORONAVİRÜSLE İLGİSİ YOK'

Aşı takviminde yapılan bu değişikliğin koronavirüsten dolayı olmadığını vurgulayan Prof. Dr. Kara, "Bu değişikliğin koronavirüsle bir alakası yok. Bu değişiklik planlanan bir değişiklikti. Koronavirüsün salgın yaptığı ülkelerde özellikle çocukluk aşılarında bir azalma oldu. İnsanlar tedirgin oldular. Yurt dışında özellikle aşı oranlarında düşme oldu. ABD'nin rakamları var; yüzde 60'a yakın çocukların aşı olmasında azalma oldu. Geçen sene bu dönemde 100 kişi aşılanırken bu sene o rakam 40'larda, 35'lerde kaldı. Türkiye'de bu yaşanmadı. Bizdeki aşı oranı geçen seneyle aynı oranda neredeyse devam etti. Yüzde 1 veya 2'lik bir azalma görüldü. O da çok büyük bir azalma değil ve olabilecek bir değerlendirme. Biz hep koronavirüsü konuşuyoruz; ama kızamığın hem bulaşıcılığı hem de öldürme olasılığı daha yüksek. Biz kızamık aşısında bir düşme yaşarsak bu önümüzdeki dönem için çok ciddi bir tehditti. Türkiye böyle bir tehdidi yaşamadı. Bu da bizim için bir avantaj. Bizde temelde şöyle bir tereddüt oluyordu; 'acaba aşıya gerek var mı?'. Koronavirüsün bizim için belki de en büyük avantajı şu oldu; aşının ne kadar gerekli olduğunu, aşı olmadığında dünyanın neler yaşayabildiğini gördük. O bakımdan aşıların da ne kadar kıymetli olduğunu fark ettik" ifadelerini kullandı.

ANKARA Bilim Kurulu Üyesi Kara: Aşı takvimindeki değişiklikte koronavirüs etkisi yok

Sağlık Bakanlığı, Koronavirüs, Ateş Kara, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 10.06.2020 12:04 Kaynak: DHA

Son Dakika Güncel ANKARA Bilim Kurulu Üyesi Kara: Aşı takvimindeki değişiklikte koronavirüs etkisi yok - Son Dakika

Son Dakika

Caner Çalışır'ın vefatı Cemal Can'ın içine doğdu! Gözyaşları içinde söyledikleri yeniden gündem oldu Ünlü tasarımcı, sohbetin ortasında bir anda soyunmaya başladı Kerimcan Durmaz, küs olduğu Caner Çalışır'ın cenazesinde hıçkırıklara boğuldu Ölümü yıktı geçti! Demet'in Caner'e veda mesajı, herkesi duygulandırdı Boşandıktan sonra ilk kez görüntülenen Buket Aydın, kuralları hiçe sayarak maske takmadı Hayatını kaybeden fenomen Caner Çalışır kimdir? Fenomen Caner Çalışır kalp krizi nedeniyle hayatını kaybetti Kalp krizi nedeniyle hayatını kaybeden Caner, Kerimcan'la küs müydü? Fenomen Hakan Kakız, Caner Çalışır'ın tabutunun başında gözyaşlarına hakim olamadı Survivor 2020'de bu hafta adaya veda eden isim Yunus Emre oldu Selin Ciğerci, Caner Çalışır'ın ölüm haberiyle yıkıldı: Hayatımın en kötü günlerinden Aynı gün hem merdivenden düşen hem de dudağını arı sokan Demet Evgar kendini tiye aldı Survivor'da iletişim ödülünü kazanarak aileleriyle konuşan yarışmacılar gözyaşlarına boğuldu Ferrari'sine alıcı bulamayan Kıvanç Tatlıtuğ, indirim yaptı Şarkıcı Demet Akalın, parklardaki çöp birikintisi görüntülerine tepki gösterdi
İtalya Kupası'nda yarı final ve finalde uzatmalar kaldırıldı İtalya Kupası'nda yarı final ve finalde uzatmalar kaldırıldı         
18:33
2022'de devreye alınacak sistemle emekli olacaklar çifte maaş alacak 2022'de devreye alınacak sistemle emekli olacaklar çifte maaş alacak         
18:30
Son Dakika: Fenerbahçe Başkanı Ali Koç ve Semih Özsoy, PFDK'ya sevk edildi Son Dakika: Fenerbahçe Başkanı Ali Koç ve Semih Özsoy, PFDK'ya sevk edildi         
18:14
BM yaptırımlarını delen Kim Jong-Un'un, kum ihraç ederek milyonlarca dolar kazanıyor BM yaptırımlarını delen Kim Jong-Un'un, kum ihraç ederek milyonlarca dolar kazanıyor         
17:55
Beşiktaş, eski teknik direktörü Abdullah Avcı için TFF'ye gidiyor Beşiktaş, eski teknik direktörü Abdullah Avcı için TFF'ye gidiyor         
17:51
Mısır'da gelinle damat, koronavirüsten korunmak için düğün törenine dozerle katıldı Mısır'da gelinle damat, koronavirüsten korunmak için düğün törenine dozerle katıldı         
17:37
Ford ve Volkswagen iş birliği anlaşması imzaladı Ford ve Volkswagen iş birliği anlaşması imzaladı         
17:37
Cumhurbaşkanı Erdoğan, Rusya lideri Putin ile Libya ve Suriye'yi görüştü Cumhurbaşkanı Erdoğan, Rusya lideri Putin ile Libya ve Suriye'yi görüştü         
17:35
Fenerbahçeli yönetici Baki'den çarpıcı itiraf: Son iki yılda hatalar yapıldı Fenerbahçeli yönetici Baki'den çarpıcı itiraf: Son iki yılda hatalar yapıldı         
17:26
Sivasspor, Galatasaray'ın gündemindeki Erdoğan Yeşilyurt ile sözleşme yeniledi Sivasspor, Galatasaray'ın gündemindeki Erdoğan Yeşilyurt ile sözleşme yeniledi         
17:17
1 Temmuz'da tekrar açılacak düğün salonlarında yeni kurallar belli oldu 1 Temmuz'da tekrar açılacak düğün salonlarında yeni kurallar belli oldu         
17:05
Sağlık çalışanı hasta yakınları tarafından darp edildi! O anlar güvenlik kameralarına yansıdı Sağlık çalışanı hasta yakınları tarafından darp edildi! O anlar güvenlik kameralarına yansıdı         
17:03
Cenazeye katılan iki kişinin korona testi pozitif çıkınca filyasyon ekipleri çalışma başlattı Cenazeye katılan iki kişinin korona testi pozitif çıkınca filyasyon ekipleri çalışma başlattı         
17:01
Demet Akalın'ın hayatını kaybeden Caner Çalışır için paylaştığı veda mesajı herkesi duygulandırdı Demet Akalın'ın hayatını kaybeden Caner Çalışır için paylaştığı veda mesajı herkesi duygulandırdı         
17:00
İngiliz restoran zinciri Frankie and Benny's 3 bin kişiyi işten çıkaracak İngiliz restoran zinciri Frankie and Benny's 3 bin kişiyi işten çıkaracak         
16:58
Tartıştığı ağabeyini bıçaklayarak öldürdü Tartıştığı ağabeyini bıçaklayarak öldürdü         
16:50
Antalya'da sıcak havayı fırsat bilen tatilciler plajlara akın etti Antalya'da sıcak havayı fırsat bilen tatilciler plajlara akın etti         
16:43
Son Dakika: Türk donanması, Akdeniz'de Türk kargo gemisini durdurmaya çalışan Yunanistan ordusuna ait helikoptere müdahale etti Son Dakika: Türk donanması, Akdeniz'de Türk kargo gemisini durdurmaya çalışan Yunanistan ordusuna ait helikoptere müdahale etti         
16:42
Altının kilogramı 375 bin 200 liraya yükseldi Altının kilogramı 375 bin 200 liraya yükseldi         
16:39
Cezaevinden çıkan kişi, aralarında husumet bulunan kişiyi pompalı tüfekle öldürdü Cezaevinden çıkan kişi, aralarında husumet bulunan kişiyi pompalı tüfekle öldürdü         
16:37
60 yaşındaki kadın, beyin ameliyatı olurken zeytin dolması hazırladı 60 yaşındaki kadın, beyin ameliyatı olurken zeytin dolması hazırladı         
16:34
Son Dakika: Karneler öğrencilere dağıtılmayacak, elektronik ortamda erişime açılacak Son Dakika: Karneler öğrencilere dağıtılmayacak, elektronik ortamda erişime açılacak         
16:26
CHP Bayat İlçe Başkanı Mehmet Ali Üstün koronavirüsten hayatını kaybetti CHP Bayat İlçe Başkanı Mehmet Ali Üstün koronavirüsten hayatını kaybetti         
16:19
Nenad Bjelica'nın F.Bahçe umutları tükeniyor: En son 1 ay önce görüştük, ilerleyen bir durum yok Nenad Bjelica'nın F.Bahçe umutları tükeniyor: En son 1 ay önce görüştük, ilerleyen bir durum yok         
16:17
Bombalama sonucu keşfedilen büyüleyici güzellikteki plaj: Playa Del Amor Bombalama sonucu keşfedilen büyüleyici güzellikteki plaj: Playa Del Amor         
16:09
Aynı gün hem merdivenden düşen hem de dudağını arı sokan Demet Evgar kendini tiye aldı Aynı gün hem merdivenden düşen hem de dudağını arı sokan Demet Evgar kendini tiye aldı         
15:59
Villarreal, taraftarların fotoğraflarını karton halinde tribünlere yerleştirdi Villarreal, taraftarların fotoğraflarını karton halinde tribünlere yerleştirdi         
15:55
Hayvanat bahçesinden kaçan kaplan, 3 insanı ve birçok hayvanı parçaladı Hayvanat bahçesinden kaçan kaplan, 3 insanı ve birçok hayvanı parçaladı         
15:52
Trabzonsporlu Hakan Yeşil'e İngiltere ve Almanya'dan talip var Trabzonsporlu Hakan Yeşil'e İngiltere ve Almanya'dan talip var         
15:28
İzmir'deki 3.8'lik depremin ardından uzman isimden korkutan uyarı: Deprem fırtınasına dönüşebilir İzmir'deki 3.8'lik depremin ardından uzman isimden korkutan uyarı: Deprem fırtınasına dönüşebilir         
15:23
Son Dakika - Son Dakika Haberleri - Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 10.06.2020 18:38:35. #1.13#
ŞU AN BURADASINIZ: ANKARA Bilim Kurulu Üyesi Kara: Aşı takvimindeki değişiklikte koronavirüs etkisi yok - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]