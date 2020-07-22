ANKARA Bilim Kurulu Üyesi Tezer: Erkeklerden plazma alıp, hastaya vermek daha doğru - Son Dakika

ANKARA Bilim Kurulu Üyesi Tezer: Erkeklerden plazma alıp, hastaya vermek daha doğru

Bilim Kurulu Üyesi Tezer: Erkeklerden plazma alıp, hastaya vermek daha doğruSAĞLIK Bakanlığı Koronavirüs Bilim Kurulu Üyesi Prof. Dr. Hasan Tezer, dünya verilerine bakıldığı zaman erkeklerin Kovid-19 enfeksiyonundan daha fazla etkilenen ve daha ağır seyreden grubu oluşturduğunu söyledi.

Bilim Kurulu Üyesi Tezer: Erkeklerden plazma alıp, hastaya vermek daha doğru

SAĞLIK Bakanlığı Koronavirüs Bilim Kurulu Üyesi Prof. Dr. Hasan Tezer, dünya verilerine bakıldığı zaman erkeklerin Kovid-19 enfeksiyonundan daha fazla etkilenen ve daha ağır seyreden grubu oluşturduğunu söyledi. Prof. Dr. Tezer, "Erkeklerde yoğun bakım ihtiyacı, ağır hastalık geçirme oranı daha fazla olduğu için erkeklerin bağışıklık sisteminin oluşturduğu antikorları alıp plazma olarak hastalanmış kişilere vermek daha doğru bir yaklaşımdır" dedi.

Sağlık Bakanlığı Koronavirüs Bilim Kurulu Üyesi ve Gazi Üniversitesi Çocuk Enfeksiyon Hastalıkları Uzmanı Prof. Dr. Hasan Tezer, kurallara uyulduğu sürece koronavirüs vaka sayılarının 900'lerin altına düşebileceğini ancak bunun ilk aşamadaki gibi hızlı değil, yavaş olacağını anlattı. Vaka sayılarının düşmesi için herkese büyük görevler düştüğünü söyleyen Prof. Dr. Tezer, "Dünya Sağlık Örgütü'nün (DSÖ) verilerine baktığımızda hala Kovid-19'a bağlı ölümlerin yüzde 80'inin 65 yaş üstünde olduğunu görüyoruz. Bizim korumamız gereken risk grubunda olanlar var. Bunlar içerisinde 65 yaş üstü ve altta yatan hastalığı olanları saymak gerekiyor. Kardiyovasküler hastalıklar, kalp-damar hastalıkları, obezite, diyabet, böbrek hastalıkları gibi bağışıklık sistemini baskılayıcı hastalığı olanlar özellikle risk grubunu oluşturuyor. Maalesef bunlar ülkemizde ve dünyada en fazla ölen ya da yoğun bakım ihtiyacı gereken risk grubunu oluşturuyor. Bunları korumak adına bize düşen önemli görevler var" diye konuştu.

'HASTALIK TÜM HIZIYLA DEVAM EDİYOR'

Dünyada Kovid-19 vaka sayılarının 15 milyona dayandığını, 600 bin civarında da ölümlerin olduğunu hatırlatan Prof. Dr. Tezer, "Hastalık tüm hızıyla devam ediyor. DSÖ'nün açıklamasına baktığımız zaman Kovid-19 virüsünün enfektivitesini azalttığıyla ilgili elimizde hiçbir veri yok. Aynı şekilde bulaşıcı özelliğini sürdürmeye devam ediyor. Elbette dünyanın tecrübesi oldu. Bu tecrübeyi olumlu yönde kullanan bizim gibi ülkelerde vaka sayıları azalıyor. Ancak şu an baktığımız zaman Brezilya'da, Hindistan'da vaka sayıları oldukça fazla ve maalesef ölümler şiddetli bir şekilde devam ediyor. Benzer şekilde Amerika'da, Güney Afrika'da en fazla vaka görülen ülkeler arasında ilk sıralarda bulunuyorlar" dedi,

'ERKEKLERDEN PLAZMA ALMAK DAHA DOĞRU'

Prof. Dr. Tezer, dünya verilerine bakıldığı zaman erkeklerin Kovid-19 enfeksiyonundan daha fazla etkilenen ve daha ağır seyreden grubu oluşturduğunu ifade etti. Prof. Dr. Tezer, şöyle konuştu:

"DSÖ'nün en son verilerinde erkeklerde Kovid-19'a bağlı ölümlerin daha fazla olduğu görülüyor. Yoğun bakım ihtiyacı da erkeklerde daha fazla oluyor. Erkekler daha fazla kalabalık yerlerde temas halinde oldukları için hastalığa daha fazla yakalanıyorlar. Onun dışında erkeklerde kardiyovasküler hastalıklar daha fazla görünüyor. Kardiyovasküler hastalığı olanlarda Kovid-19 daha ağır seyrediyor. Kovid-19 virüsünün vücudumuzda hücrelere yapışacağı ACE2 reseptörlerinin erkeklerde daha fazla olması sebebiyle erkeklerin hastalığı daha ağır geçirdiği de söylenebilir. Kadınlarda 'xx' kromozomu varken erkeklerde 'xy' kromozomu var. Bağışıklık hücremizi yönlendiren genetik yapılar 'x' kromozomu üzerinde daha fazla bulunuyor. Bu yüzden 'kadınlar hastalığı daha mı hafif geçiriyor' diye düşünülebilir. Böyle baktığımız zaman erkekler hastalığı daha ağır geçiriyor. Hastalığı ne kadar ağır geçirirseniz vücudunuzun bağışıklık hücreleri daha iyi antikor yanıtı oluşturduğu için erkeklerde antikor cevapları daha yüksek oluyor. Bu yüzden İngiltere'de, hastalanan erkeklerden kan örnekleri alınıp hastalanmış kişilere plazma olarak verilmesinin doğru bir yaklaşım olacağı ifade edilmişti. Yani hastalık ne kadar ağır geçirilirse bağışıklık hücrelerinizde daha fazla antikor yanıtı oluşturuyor. Erkeklerde yoğun bakım ihtiyacı, ağır hastalık geçirme oranı daha fazla olduğu için erkeklerin bağışıklık sisteminin oluşturduğu antikorları alıp plazma olarak hastalanmış kişilere vermek daha doğru bir yaklaşımdır."

ANKARA Bilim Kurulu Üyesi Tezer: Erkeklerden plazma alıp, hastaya vermek daha doğru

Dünya Sağlık Örgütü, Hasan Tezer, Koronavirüs, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 22.07.2020 11:15 Kaynak: DHA

Son Dakika Güncel ANKARA Bilim Kurulu Üyesi Tezer: Erkeklerden plazma alıp, hastaya vermek daha doğru - Son Dakika
YORUMLAR

Son Dakika

Son Dakika: Cumhurbaşkanı Erdoğan: Pınar'ın acısı bizleri kedere boğdu, davanın bizzat takipçisi olacağım İBB, Pınar Gültekin hakkında çirkin paylaşımda bulunan şoföre acımadı Kuyudaki su tahliye motorunu kontrol etmek isteyen talihsiz vatandaş feci şekilde can verdi Son dakika: Bayrampaşa'da bulunan spor kulübü sosyal tesislerinde iki grup arasında silahlı çatışma Ceren Özdemir'in katili cezadan kurtulmak için her yolu deniyor! Bu kez de Yargıtay'a başvurdu Serdar Ortaç'ın eski eşi Chloe Loughnan, cesur bikinisiyle denizin ortasında mahsur kaldı Bahçeli'den HDP'li vekil için zehir zemberek sözler: O alçağın vekilliği düşürülmeli Acun Ilıcalı, eski eşi Şeyma Subaşı'nın eniştesi Merthan Açıl'ı Fortuna Sittard'a sportif direktör yapacak Pınar'ın cansız bedenini yakan cani, dumanı soran komşularına "Mangal yapıyorum" demiş Şeyma Subaşı üstsüz fotoğrafını takipçilerinin beğenisine sundu Rusya, eşcinsellerin haklarını savunan Madonna'ya 1 milyon dolar ceza kesti Aydınlı vatandaş, ürettiği ejder meyvelerinin tanesini 15 ile 25 TL arasında satıyor Vahşetin sebebi ortaya çıktı! Katil zanlısı, Ebru Tenk'i eşiyle görüştüğü için öldürmüş Kenan Karaman'ın menajeri Ersin Akan, Türk Telekom Stadı'ndan yaptığı paylaşımla transfer görüşmelerini doğruladı Ayasofya'da ilk cuma namazını kılacak isimlere gönderilen davetiye ortaya çıktı
Otomobille gişelere çarpan uzman çavuş hayatını kaybetti Otomobille gişelere çarpan uzman çavuş hayatını kaybetti         
14:25
New York City'de staj yapan bir kadın personel, David Villa'nın kendisine tacizde bulunduğunu iddia etti New York City'de staj yapan bir kadın personel, David Villa'nın kendisine tacizde bulunduğunu iddia etti         
14:24
Pınar'ı katleden cani, Pınar'ı katleden cani, "İki pet şişe benzini neden aldın?" sorusuyla köşeye sıkışıp her şeyi itiraf etti         
14:19
Üniversite öğrencisi Zeynep'i vahşice katleden sanık için istenen ceza belli oldu Üniversite öğrencisi Zeynep'i vahşice katleden sanık için istenen ceza belli oldu         
14:17
Muğla'da Pınar Gültekin'in Cemal Metin Avcı tarafından canice öldürüldüğü ev görüntülendi Muğla'da Pınar Gültekin'in Cemal Metin Avcı tarafından canice öldürüldüğü ev görüntülendi         
14:09
Kylian Mbappe, önümüzdeki sezon Paris Saint-Germain'de kalacak Kylian Mbappe, önümüzdeki sezon Paris Saint-Germain'de kalacak         
13:13
Galatasaray'da sözleşmesi sona eren Mariano, takım arkadaşları ve teknik ekiple vedalaştı Galatasaray'da sözleşmesi sona eren Mariano, takım arkadaşları ve teknik ekiple vedalaştı         
13:13
Taşımacılık ve kargo sektöründe yeni uygulama 'gelal' başladı Taşımacılık ve kargo sektöründe yeni uygulama 'gelal' başladı         
13:01
Cübbeli Ahmet'ten dikkat çeken Pınar Gültekin paylaşımı: İslam'ın kısas emri uygulanmadıkça cinayetler bitmez Cübbeli Ahmet'ten dikkat çeken Pınar Gültekin paylaşımı: İslam'ın kısas emri uygulanmadıkça cinayetler bitmez         
12:49
Pınar Gültekin'in Özgecan Aslan'ın öldürülmesine ilişkin yazdığı tweetler ortaya çıktı: Böyle şerefsizler asılmalı Pınar Gültekin'in Özgecan Aslan'ın öldürülmesine ilişkin yazdığı tweetler ortaya çıktı: Böyle şerefsizler asılmalı         
12:48
200 gündür kayıp olan Gülistan Doku'yu arama çalışmaları kapsamında baraj boşaltılmaya başlandı 200 gündür kayıp olan Gülistan Doku'yu arama çalışmaları kapsamında baraj boşaltılmaya başlandı         
12:35
Emekli polis memurunun düğünde havaya açtığı ateş sonucu bir kişi öldü Emekli polis memurunun düğünde havaya açtığı ateş sonucu bir kişi öldü         
12:22
Şampiyonluğu kıl payı kaçıran Barış Murat Yağcı, Survivor psikolojisinden kurtulamıyor Şampiyonluğu kıl payı kaçıran Barış Murat Yağcı, Survivor psikolojisinden kurtulamıyor         
12:22
Yaşlı kadın, oğlunun düğün parasını kapkaççılara kaptırdı! Olay güvenlik kameralarına yansıdı Yaşlı kadın, oğlunun düğün parasını kapkaççılara kaptırdı! Olay güvenlik kameralarına yansıdı         
12:13
Son dakika: KOSGEB işletmelere 1 milyon liraya kadar dijitalleşme desteği verecek Son dakika: KOSGEB işletmelere 1 milyon liraya kadar dijitalleşme desteği verecek         
12:07
Buket Aydın ve Emir Sarıgül nikah masasına oturmak için gün sayıyor Buket Aydın ve Emir Sarıgül nikah masasına oturmak için gün sayıyor         
12:05
Tartıştığı yeğenine kurşun yağdırıp öldürdü! Olay sonrası cansız bedenin başında ekipleri bekledi Tartıştığı yeğenine kurşun yağdırıp öldürdü! Olay sonrası cansız bedenin başında ekipleri bekledi         
11:40
Sırbistan, Ermenistan'a silah gönderdiğini kabul etti Sırbistan, Ermenistan'a silah gönderdiğini kabul etti         
11:34
Asırlık lezzet çeçil peyniri geleneksel yöntemlerle üretilmeye devam ediyor Asırlık lezzet çeçil peyniri geleneksel yöntemlerle üretilmeye devam ediyor         
11:09
Evinin penceresine dayanan inşaat, ev sahibini isyan ettirdi Evinin penceresine dayanan inşaat, ev sahibini isyan ettirdi         
11:06
90 yaşındaki Kemal Gülman 60 yaş küçük sevgilisiyle yakalandı 90 yaşındaki Kemal Gülman 60 yaş küçük sevgilisiyle yakalandı         
10:47
Evde bakım ücreti 1.544 liraya yükseldi Evde bakım ücreti 1.544 liraya yükseldi         
10:18
Muğla'da cinayete kurban giden Pınar Gültekin, Bitlis'in Gayda köyünde toprağa verilecek Muğla'da cinayete kurban giden Pınar Gültekin, Bitlis'in Gayda köyünde toprağa verilecek         
10:10
Pınar Gültekin cinayetini çözen detay! Kaybolduğu gün katili sosyal medyada engellemiş Pınar Gültekin cinayetini çözen detay! Kaybolduğu gün katili sosyal medyada engellemiş         
09:44
Yeşim Salkım, Pınar Gültekin paylaşımından dolayı Murat Övüç'ü yerden yere vurdu Yeşim Salkım, Pınar Gültekin paylaşımından dolayı Murat Övüç'ü yerden yere vurdu         
09:43
Afgan kız çocuğu, anne-babasını katleden Taliban militanlarını öldürdü Afgan kız çocuğu, anne-babasını katleden Taliban militanlarını öldürdü         
09:43
13 yıl çalıştığı fabrikada arkadaşlarına kek ikram etti, tazminatsız şekilde işten kovuldu 13 yıl çalıştığı fabrikada arkadaşlarına kek ikram etti, tazminatsız şekilde işten kovuldu         
09:33
Tüm ülke Pınar'a ağlarken sosyal medya fenomeni Murat Övüç'ten skandal sözler Tüm ülke Pınar'a ağlarken sosyal medya fenomeni Murat Övüç'ten skandal sözler         
09:29
İstanbul'un göbeğinde dehşet! Kavga ettiği kişiyi bıçakladı, kamera anbean kaydetti İstanbul'un göbeğinde dehşet! Kavga ettiği kişiyi bıçakladı, kamera anbean kaydetti         
09:20
Kızının sevgilisiyle 4 yıl boyunca ilişkiye giren kadına 16 ay hapis cezası Kızının sevgilisiyle 4 yıl boyunca ilişkiye giren kadına 16 ay hapis cezası         
08:53
Eski sevgili kurbanı Pınar Gültekin'in oynadığı tanıtım filminin görüntüleri ortaya çıktı Eski sevgili kurbanı Pınar Gültekin'in oynadığı tanıtım filminin görüntüleri ortaya çıktı         
23:39
Son Dakika - Son Dakika Haberleri - Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 22.07.2020 17:36:24. #1.13#
ŞU AN BURADASINIZ: ANKARA Bilim Kurulu Üyesi Tezer: Erkeklerden plazma alıp, hastaya vermek daha doğru - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]
ios android huawei