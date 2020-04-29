ANKARA Bilim Kurulu Üyesi Turan Sağlık sistemimiz ikinci bir dalgaya hazır - Son Dakika
Son Dakika Güncel ANKARA Bilim Kurulu Üyesi Turan Sağlık sistemimiz ikinci bir dalgaya hazır - Son Dakika

ANKARA Bilim Kurulu Üyesi Turan Sağlık sistemimiz ikinci bir dalgaya hazır

6 saat önce

Bilim Kurulu Üyesi Turan: Sağlık sistemimiz ikinci bir dalgaya hazırSAĞLIK Bakanlığı Koronavirüs Bilim Kurulu Üyesi Doç. Dr. Sema Turan, koronavirüsün sonbaharda ikinci dalga şeklinde görülmesi durumunda Türk sağlık sisteminin buna hazır olduğunu söyledi.

Bilim Kurulu Üyesi Turan: Sağlık sistemimiz ikinci bir dalgaya hazır

SAĞLIK Bakanlığı Koronavirüs Bilim Kurulu Üyesi Doç. Dr. Sema Turan, koronavirüsün sonbaharda ikinci dalga şeklinde görülmesi durumunda Türk sağlık sisteminin buna hazır olduğunu söyledi. Doç. Dr. Turan, "İkinci bir dalga olması ihtimalinde sağlık sistemimiz bunda yeterli olacaktır" dedi.

Yoğun Bakım Uzmanı Doç. Dr. Sema Turan, yoğun bir pandemi sürecinden geçildiğini ve bu süreçte Türkiye'nin pek çok önlem aldığını söyledi. Bu noktada Bilim Kurulu toplantılarının çok verimli geçtiğini ifade eden Doç. Dr. Turan, "Gündemimizin belki de en önemli konusu bu hastalık oluyor. Hastalıkla mücadelede neler yapılabileceği, tedavide ne gibi değişikliler yapılabileceği, dünyada neler olduğu, bizde neler olduğunu konuşuyoruz. Özellikle tedaviler konusunda çok yoğun konuşmalarımız oluyor. Bu hastalıkla mücadelede oldukça önemli çünkü bilimsel düzeyde çok yüksek kalitede konuşmalar bunlar. Dünyadaki verileri göz önüne alıp kendi verilerimizi de değerlendirerek ve değişimi de takip ederek geçiriyoruz. Çünkü virüsle ilgili her hafta yeni gelişmeler oluyor. O anlamda çok dolu geçen Bilim Kurulu toplantıları gerçekleşiyor" diye konuştu.

'HALKIMIZ ÖNLEMLERE UYDU'

Alınan önlemlere halkın uyumunu değerlendiren Doç. Dr. Turan, "Aldığımız önlemlere halkımız çok güzel bir şekilde uydu. Bu sayede de son birkaç gündür vaka sayılarımızın artış hızlarındaki sabitlik sevindirici. Bu halkımızın da gayretiyle oldu. Ne kadar çok 'evde kal' çağrılarına uyarsak o kadar bu yaşadığımız dönemden, hastalıktan kurtulma şansımız var. Geçtiğimiz 4 gün sokağa çıkma kısıtlamasında halkımızın sıkıntılarını çok iyi anlıyorum; fakat bu hafta içerisinde çok dikkatli olmak zorundayız. Eğer bu stabilitenin devam etmesini istiyorsak kurallara tam anlamıyla uymalıyız. Sokağa çıkmama kararı üzerinde devam etmeliyiz. Mümkün olduğu sürece az sürelerle ya da hiç çıkmama yönünde tavsiyelerimiz devam ediyor" dedi.

'İKİNCİ DALGAYA SAĞLIK SİSTEMİMİZ HAZIR'

Koronavirüsün önümüzdeki sonbaharda 2'nci dalga şeklinde görülme olasılığına değinen Doç. Dr. Turan, "Özellikle virüse bağlı enfeksiyonlar dünyada değişik zamanlarda karşımıza çıkmış durumlardır ve kendilerini tekrarlayabilir, mevsimsel olarak da değişkenlik gösterebilirler. Covid-19 henüz yeni tanıdığımız bir virüs ve bu virüsün ikinci bir atak yapıp yapmadığını henüz bilmiyoruz. Fakat bu olası bir ihtimal, olabilir. Bunu göz ardı edemeyiz. Sağlık sistemi olarak biz de bunun için uğraşıyoruz. Eğer öyle bir durum olacağını düşünürsek zaten sağlık sistemimiz nasıl bu dönemde hazırsa yine o dönemde de hazır bir şekilde olacaktır. Çünkü önlemleri biz çok öncesinden planlayıp, düşünüp planlamaya başladık. O sayede aslında bu süreci diğer ülkelerden farklı geçiriyoruz. Yine ikinci bir dalga olması ihtimalinde de sağlık sistemimiz bunda yeterli olacaktır" diye konuştu.

'LÜTFEN KURALLARA UYALIM'

Doç. Dr. Turan, Türkiye'nin virüse karşı Mart ve Nisan ayında gösterdiği çabayı Mayıs ayında da göstermesi durumunda ciddi manada olumlu gelişmelerin olacağını belirterek, "O yüzden ben yine tüm halkımızı özellikle Mayıs ayı içerisinde de bütün kurallara uymasını konusunda önerilerde bulunuyorum. Lütfen kurallara uyalım. Mümkün olduğu kadar evde kalmaya çalışalım ve beraberinde kişisel hijyen kurallarımıza çok uyalım. Sosyal mesafemizi de kesinlikle koruyalım. Biz sağlık çalışanları olarak yoğun bir şekilde çalışıyoruz. Halkımız da bu kurallara ne kadar çok uyarsa o kadar kısa sürede bu hastalıktan kurtulacağımızı düşünüyorum" dedi.

'VİRÜLANSINDA DEĞİŞİKLİK OLABİLİR'

Havaların ısınmasıyla virüsün yayılım hızının azalacağıyla ilgili de Doç. Dr. Turan, "Bu aslında dünyanın da veremediği bir cevap; çünkü dünyanın sıcak bölgelerinde de virüsün görüldüğünü biliyoruz. O yüzden 'yaz aylarının gelmesiyle birlikte virüsten kurtulabilir miyiz' sorusunun net bir cevabı yok: ama şunu söylemek mümkün ki virülansında belki birtakım değişiklikler olabilir. Bu nedenle sıcak havayla birlikte ve eğer ki bizler kurallara da uymaya devam edersek, yayılımı azaltırsak hastalıkla ilgili belki önümüzdeki günlerde bazı olumlu gelişmeler olabilir" diye konuştu.

ANKARA Bilim Kurulu Üyesi Turan Sağlık sistemimiz ikinci bir dalgaya hazır

Koronavirüs, Türkiye, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 29.04.2020 09:57 Kaynak: DHA


Son Dakika

Acun'un sır gibi sakladığı Survivor ödül villasının dünyaca ünlü sahibi, Jennifer Lopez'in eski eşi Marc Antony çıktı "Şinanari" şarkısıyla şöhreti yakalamıştı! Şimdi görenler tanıyamıyor Bülent Ersoy'un annesinin tabutu başında ettiği dua dikkat çekti: Benim günahlarımla onu cezalandırma Dünyaca ünlü model Gigi Hadid, 20 haftalık hamile Bakanlık'tan izin alan Bülent Ersoy, annesini son yolculuğuna böyle uğurladı Survivor 2020'de adaya veda eden isim Gizem oldu Oyuncu Gamze Aksu, ablasının doğum günü partisinde eniştesi tarafından darp edildi Slumdog Millionaire'in yıldızı ünlü aktör Irrfan Khan hayatını kaybetti Simge Sağın'dan aşk hayatıyla ilgili çarpıcı itiraf: İlişkilerimin çoğunda aldatıldım Kayıp Hilal Cebeci ortaya çıktı: Bana evlilik teklifinde bulunmayın Hayatını kaybeden Nur Yerlitaş'ın duygulandıran son açıklaması: Yemin ederim en önemli şey sağlıktır Ünlü modacı Nur Yerlitaş son yolculuğuna uğurlandı Arkadaşı Nur Yerlitaş'ın ölümüyle yıkılan Sibel Can, erken saatlerde namazın kılınacağı camiye geldi Kanal 7 haber spikeri Hülya Yürekli Seloni, koronavirüse yakalandı Türk milleti hakkında söylediği sözlerden dolayı tepki çeken Kim Kardashian'ın YouTube hesabı hacklendi
PSG, 3 yılda sadece 80 maça çıkan Neymar'a 111 milyon euro maaş ödedi PSG, 3 yılda sadece 80 maça çıkan Neymar'a 111 milyon euro maaş ödedi         
16:00
Kansere yakalanan kadın terörist mağarada ölünce 10 milyon TL devletin kasasında kaldı Kansere yakalanan kadın terörist mağarada ölünce 10 milyon TL devletin kasasında kaldı         
15:52
Bülent Ersoy'un annesinin tabutu başında ettiği dua dikkat çekti: Benim günahlarımla onu cezalandırma Bülent Ersoy'un annesinin tabutu başında ettiği dua dikkat çekti: Benim günahlarımla onu cezalandırma         
15:36
Cemal Kaşıkçı'nın nişanlısı Hatice Cengiz, Newcastle'ın Prens Selman'a satılmasına karşı çıktı Cemal Kaşıkçı'nın nişanlısı Hatice Cengiz, Newcastle'ın Prens Selman'a satılmasına karşı çıktı         
15:31
Simge Sağın'dan aşk hayatıyla ilgili çarpıcı itiraf: İlişkilerimin çoğunda aldatıldım Simge Sağın'dan aşk hayatıyla ilgili çarpıcı itiraf: İlişkilerimin çoğunda aldatıldım         
15:25
Avrupa'nın ilk koronavirüs aşısı insanlar üzerinde denenmeye başladı Avrupa'nın ilk koronavirüs aşısı insanlar üzerinde denenmeye başladı         
15:24
ABD'li kriz kahini Roubini, dünya ekonomisinin koronavirüsle çökeceğine dair 10 neden sıraladı ABD'li kriz kahini Roubini, dünya ekonomisinin koronavirüsle çökeceğine dair 10 neden sıraladı         
15:17
Bakanlık'tan izin alan Bülent Ersoy, annesini son yolculuğuna böyle uğurladı Bakanlık'tan izin alan Bülent Ersoy, annesini son yolculuğuna böyle uğurladı         
15:17
Diyanet İşleri Başkanı'ndan eşcinsellik çıkışıyla ilgili yeni açıklama: Sorumluluğumuz daha da arttı Diyanet İşleri Başkanı'ndan eşcinsellik çıkışıyla ilgili yeni açıklama: Sorumluluğumuz daha da arttı         
15:14
Silivri'de kangal cinsi köpek açlıktan ölmek üzereyken bulundu Silivri'de kangal cinsi köpek açlıktan ölmek üzereyken bulundu         
15:05
Hasta yavrusunu ağzında taşıyarak acil servise götüren kedi, görenlerin yüreğini ısıttı Hasta yavrusunu ağzında taşıyarak acil servise götüren kedi, görenlerin yüreğini ısıttı         
14:51
Güney Kore'deki bir şantiyede yangın çıktı: 25 işçi hayatını kaybetti, 7 işçi yaralı Güney Kore'deki bir şantiyede yangın çıktı: 25 işçi hayatını kaybetti, 7 işçi yaralı         
14:17
Abdurrahim Albayrak'ı dolandıran 2 kişi yakalanarak gözaltına alındı Abdurrahim Albayrak'ı dolandıran 2 kişi yakalanarak gözaltına alındı         
14:14
'Şinanari' diyerek şöhreti yakalayan Pınar Dilşeker estetiğin dozunu kaçırdı! Şimdi görenler tanıyamıyor! 'Şinanari' diyerek şöhreti yakalayan Pınar Dilşeker estetiğin dozunu kaçırdı! Şimdi görenler tanıyamıyor!         
14:08
Sosyal mesafeyi hiçe sayıp toplu cenaze namazı kılınan köyde, 45 kişinin koronavirüs testi pozitif çıktı Sosyal mesafeyi hiçe sayıp toplu cenaze namazı kılınan köyde, 45 kişinin koronavirüs testi pozitif çıktı         
14:07
Türkiye, yılın ilk çeyreğinde Avrupa'da araç satışları artan tek ülke oldu Türkiye, yılın ilk çeyreğinde Avrupa'da araç satışları artan tek ülke oldu         
13:47
Eşini 11 yerinden tornavidayla yaralayan koca: Seni kurşuna dizeceğim Eşini 11 yerinden tornavidayla yaralayan koca: Seni kurşuna dizeceğim         
13:44
Bilim Kurulu Üyesi Taşova: Bayramda el öperek riskli grubu tehlikeye atabiliriz Bilim Kurulu Üyesi Taşova: Bayramda el öperek riskli grubu tehlikeye atabiliriz         
13:42
Türkiye'nin Türkiye'nin "Koronafobi Haritası" çıkarıldı: En fazla korkan bölgeler Ege ve Doğu Anadolu         
13:28
Dengesini kaybedip çöp kamyonunun altında kalan temizlik işçisi, feci şekilde can verdi Dengesini kaybedip çöp kamyonunun altında kalan temizlik işçisi, feci şekilde can verdi         
13:21
Dolaşımdaki paraların bulaşıcılığı artırması kripto paralara ilgiyi artırdı Dolaşımdaki paraların bulaşıcılığı artırması kripto paralara ilgiyi artırdı         
13:18
38 yaşındaki koronavirüs hastası hayatını kaybetti 38 yaşındaki koronavirüs hastası hayatını kaybetti         
13:16
Cumhurbaşkanı Erdoğan, evlat nöbetindeki ailenin yeni doğan çocuğuna 'Hamza' ismini verdi Cumhurbaşkanı Erdoğan, evlat nöbetindeki ailenin yeni doğan çocuğuna 'Hamza' ismini verdi         
13:10
Koronavirüsü yenip işbaşı yapan İngiltere Başbakanı Boris Johnson, 6. kez baba oldu Koronavirüsü yenip işbaşı yapan İngiltere Başbakanı Boris Johnson, 6. kez baba oldu         
13:10
Pazarda sebzeyi elle seçen vatandaş: Havalar ısınınca koronavirüs öldü gibi geliyor Pazarda sebzeyi elle seçen vatandaş: Havalar ısınınca koronavirüs öldü gibi geliyor         
13:08
La Liga'da 5-12 Haziran tarihlerinde liglerin başlaması için çalışmalar yapılıyor La Liga'da 5-12 Haziran tarihlerinde liglerin başlaması için çalışmalar yapılıyor         
13:08
Bakan Pakdemirli, çiftçinin ürünlerine pazar bulabileceği Dijital Tarım Pazarı'nı tanıttı Bakan Pakdemirli, çiftçinin ürünlerine pazar bulabileceği Dijital Tarım Pazarı'nı tanıttı         
13:07
Bakan Albayrak: Fırsatçılara karşı daha sert adımlar atacağız Bakan Albayrak: Fırsatçılara karşı daha sert adımlar atacağız         
13:05
Kaçak tıraşa suçüstü! Üç kişiye toplamda 9 bin lira ceza kesildi Kaçak tıraşa suçüstü! Üç kişiye toplamda 9 bin lira ceza kesildi         
13:01
Amazon'un derinliklerindeki gizemli kabile Matses, ruhlarına sahip olmak için ölen yakınlarını yiyor Amazon'un derinliklerindeki gizemli kabile Matses, ruhlarına sahip olmak için ölen yakınlarını yiyor         
12:49
Son Dakika - Son Dakika Haberleri - Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 29.04.2020 16:29:27. #1.13#
ŞU AN BURADASINIZ: ANKARA Bilim Kurulu Üyesi Turan Sağlık sistemimiz ikinci bir dalgaya hazır - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]