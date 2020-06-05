ANKARA Bilim Kurulu Üyesi Turan: Virüsün denizde canlı kalma ihtimali düşük - Son Dakika

ANKARA Bilim Kurulu Üyesi Turan: Virüsün denizde canlı kalma ihtimali düşük

Bilim Kurulu Üyesi Turan: Virüsün denizde canlı kalma ihtimali düşükSAĞLIK Bakanlığı Koronavirüs Bilim Kurulu Üyesi Doç. Dr. Sema Turan, tatilde havuz yerine denizin tercih edilmesi gerektiğini belirtti.

Bilim Kurulu Üyesi Turan: Virüsün denizde canlı kalma ihtimali düşük

SAĞLIK Bakanlığı Koronavirüs Bilim Kurulu Üyesi Doç. Dr. Sema Turan, tatilde havuz yerine denizin tercih edilmesi gerektiğini belirtti. Doç. Dr. Turan, "Çünkü, bu virüslerin oda sıcaklığındaki bir suda canlı kalabildiğini biliyoruz; ama deniz suyunun içerdiği tuz miktarı nedeniyle denizde canlı kalma ihtimali düşük" dedi.

Sağlık Bakanlığı Koronavirüs Bilim Kurulu Üyesi ve Ankara Şehir Hastanesi Yoğun Bakım Uzmanı Doç. Dr. Sema Turan, DHA'ya yaptığı açıklamada, dünyada ve Türkiye'de koronavirüs vakalarının azaldığını, ancak devam ettiğini bildirdi. Vatandaşların, bu nedenle yeni normale geçişte kuralları çok net bir şekilde anlaması gerektiğini belirten Doç. Dr. Turan, bu kurallara uyulduğu takdirde, yeni vaka oranlarının azalmaya daha sonrasında tamamen sıfırlanmaya doğru gideceğini vurguladı.

'ISLAK ZEMİNLERDE VİRÜS CANLI KALABİLİYOR'

Doç. Dr. Turan, tatile çıkacak vatandaşları da uyararak, tek kullanımlık havlu kullanılması gerektiğine dikkat çekti. Doç. Dr. Turan, "Havlu gibi ürünleri bulunduğumuz alanın dışına, şezlong üzerine ya da bir yerlere bırakabiliyoruz. O nedenle bu açıdan tek kullanımlık havlu önerisinde bulunuyoruz. Bir kez kullandıktan sonra havlunuzu bir yerlere bırakıyorsanız steril kalma ihtimalinin olamayacağını unutmamak gerekir. O havlu üzerine başka biri tarafından bir enfeksiyon etkeninin ulaşma ihtimali yüksektir. Bu virüsün ne kadar süre hangi yüzeylerde canlı kalabildiğini artık biliyoruz. Virüsün yaşam süresi ıslak zeminlerde daha az olmakla beraber kuru zeminlerde daha fazla canlı kalabilmekte. Yaşam süresi sıcaklıkla da çok ilişkili. Suyun ısısı eğer normal ısı olarak adlandırdığımız bir ısıdaysa virüs canlı kalabiliyor. O nedenle ıslak zeminlerde de virüsün canlı kaldığını unutmamak gerekir. Buna bağlı olarak o havluyu tekrar kullanmamayı bu açıdan öneriyoruz" dedi.

Doç. Dr. Turan ayrıca, toplu alanlarda havuza girmeden önce duş alınması gerektiğini kaydederek, "Havuza girmeden önce kişisel temizlikleriniz tam olmalı. Duşlarınızı almış olmalısınız. Ondan sonra havuza girmenizi tavsiye ediyoruz. Bu kurallara uymak bu dönem daha da üzerinde durulması gereken bir konu olduğu için bunları mutlaka göz ardı etmemeliyiz" ifadelerini kullandı.

'HAVUZ YERİNE DENİZ TERCİH EDİLMELİ'

Yazın havuz yerine denizin tercih edilmesine gerektiğine işaret eden Doç. Dr. Turan, "'Deniz mi havuz mu?' sorusunun cevabı aslında bende net; deniz. Çünkü halkımız deniz suyunda daha güvenli olacaktır. Havuzda da virüsler yaşamıyor; ama yine de deniz suyu havuz suyuna göre her zaman daha güvenlidir. Benim de şahsen önerim denize girilmesi şeklinde olur. Çünkü bu virüslerin oda sıcaklığındaki bir suda canlı kalabildiğini biliyoruz; ama deniz suyunun içerdiği tuz miktarı nedeniyle denizde canlı kalma ihtimali düşük. O yüzden de benim önerim yaz boyunca mümkün olduğu kadar denizi kullanmak. Vatandaşlarımıza havuzdan ziyade denizi tercih etmelerini öneririm" diye konuştu.

'RİSK HER ZAMAN VAR'

Doç. Dr. Turan, ayrıca 1 Haziran itibarıyla kuralların gevşetilmesinin 2'nci bir dalga gelme ihtimalini arttırdığına dair gelen yorumlar üzerine, bu riskin daima bulunduğunu kaydetti. İnsan hareketlerinin olduğu alanlarda bu korkuyu taşıdıklarını söyleyen Doç. Dr. Turan, "Yeni normalde eskisi gibi davranmamamız gerektiğini unutmayalım. Her seferinde buna dikkat etmemiz gerektiğini vurguluyoruz. İnsan hareketleri demek virüsün de hareket etmesi demek. O yüzden de mümkün olduğunca toplu alanlarda olmamaya çalışalım. Toplu alanlarda bulunmaya mecbursak mutlaka maske takalım, sosyal mesafelerimize mümkün olduğu kadar dikkat edelim. Eskisi gibi yaşamamamız gerektiğinin bilincinde ve farkında olmalıyız" dedi.

ANKARA Bilim Kurulu Üyesi Turan: Virüsün denizde canlı kalma ihtimali düşük

Sağlık Bakanlığı, Koronavirüs, Ankara, DHA, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 05.06.2020 10:22 Kaynak: DHA

Son Dakika Güncel ANKARA Bilim Kurulu Üyesi Turan: Virüsün denizde canlı kalma ihtimali düşük - Son Dakika

Son Dakika

Oyuncu Tamer Karadağlı, Çocuklar Duymasın defterini kapattı: Benim için bitmiştir Vefat eden 9 yaşındaki oğluyla çekilen fotoğrafını paylaşan Ebru Şallı, herkesi duygulandırdı 45 yaşındaki Linet, havuz başında siyah bikinisiyle poz verdi Oyuncu Kaan Yıldırım'dan Hadise'ye çağrı: Baba olmak istiyorum Şahan Gökbakar, koronavirüs kaptığı gerekçesiyle işten kovduğu ileri sürülen güvenlik personelinin attığı veda mesajını paylaştı Eda Taşpınar, cüretkar bikinisiyle poz verdi Survivor 2020'nin 98. bölüm fragmanı yayınlandı! Yasin ve Sercan birbirine giriyor İkinci kez kolundan sakatlanan Berkay Şahin, maskesini takmakta güçlük çekti Yağmalama görüntüleri ortaya çıkan ünlü YouTuber Jake Paul hakkında soruşturma başlatıldı Kuaförüm Sensin'de jüri ekibi belli oldu! İşte Bülent Ersoy'a eşlik edecek isimler Gazeteci Uğur Dündar'ın yıllar önceki kavga videosu yeniden gündem oldu Hande Erçel, uzun ilişkinin sırrını verdi: En önemli şey birbirinize duyduğunuz saygıyı korumaktır Kuruluş Osman'da Ertuğrul Gazi karakterini Yeşilçam'ın usta oyuncusu Ediz Hun canlandıracak Çukur'un Mahsun'u Berkay Ateş, 19 yaşındayken Tarkan'ın konserlerinde koruma olarak görev yaptığını anlattı Ebru Polat takipçilerini uyardı: Dost deyip evinize aldığınız insanlar, kocalarınızı elinizden alırlar
Atletico Mineiro, Talisca'yı 6 aylığına kiralamak için teklifte bulundu Atletico Mineiro, Talisca'yı 6 aylığına kiralamak için teklifte bulundu         
16:35
İş adamı, iki kadının bıçaklı saldırısı sonucu öldü İş adamı, iki kadının bıçaklı saldırısı sonucu öldü         
16:11
ABD polisinin şiddeti bitmiyor! Yere ittikleri yaşlı adam, yerden kalkamadı ABD polisinin şiddeti bitmiyor! Yere ittikleri yaşlı adam, yerden kalkamadı         
16:07
Bilim Kurulu'ndan, Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın sokağa çıkma kısıtlamasını kaldırmasına ilk yorum Bilim Kurulu'ndan, Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın sokağa çıkma kısıtlamasını kaldırmasına ilk yorum         
16:04
Beşiktaş'ın George Floyd için yaptığı koreografi, dünyada büyük ilgi gördü Beşiktaş'ın George Floyd için yaptığı koreografi, dünyada büyük ilgi gördü         
15:54
Son dakika: Cumhurbaşkanı Erdoğan, vatandaşa nefes aldıracak 10 millet bahçesini daha hizmete açtı Son dakika: Cumhurbaşkanı Erdoğan, vatandaşa nefes aldıracak 10 millet bahçesini daha hizmete açtı         
15:53
Oyuncu Tamer Karadağlı, Çocuklar Duymasın defterini kapattı: Benim için bitmiştir Oyuncu Tamer Karadağlı, Çocuklar Duymasın defterini kapattı: Benim için bitmiştir         
15:49
Michael Bradley'den Donald Trump'a ağır sözler: Onun ar damarı çatlamış Michael Bradley'den Donald Trump'a ağır sözler: Onun ar damarı çatlamış         
15:48
Erdoğan'a hakaret ettiği için ifadeye çağrılan CHP Gaziemir Belediye Başkanı Halil Arda serbest bırakıldı Erdoğan'a hakaret ettiği için ifadeye çağrılan CHP Gaziemir Belediye Başkanı Halil Arda serbest bırakıldı         
15:16
Otobüsteki koronavirüs şüphelisi, hastaneye kaldırıldı; yolcular ise karantinada Otobüsteki koronavirüs şüphelisi, hastaneye kaldırıldı; yolcular ise karantinada         
15:09
AK Parti'den AK Parti'den "Davutoğlu ve Babacan'ın partisi seçime giremeyecek" tartışmalarına nokta         
15:09
İngiltere Premier Lig'de 3 haftalık fikstür belli oldu İngiltere Premier Lig'de 3 haftalık fikstür belli oldu         
14:49
10 bin kişinin izlediği Macaristan Kupası finalinde sosyal mesafe kuralı hiçe sayıldı 10 bin kişinin izlediği Macaristan Kupası finalinde sosyal mesafe kuralı hiçe sayıldı         
14:46
İstanbul'daki en yaşlı ağaç 1377 yaşında İstanbul'daki en yaşlı ağaç 1377 yaşında         
14:36
Eda Taşpınar, cüretkar bikinisiyle poz verdi Eda Taşpınar, cüretkar bikinisiyle poz verdi         
14:35
Esenyurt Meydanı'nda Cuma Namazı kılan yüzlerce kişi havadan görüntülendi Esenyurt Meydanı'nda Cuma Namazı kılan yüzlerce kişi havadan görüntülendi         
14:23
İlçe stadındaki Cuma namazına imam hariç 123 kişi katıldı İlçe stadındaki Cuma namazına imam hariç 123 kişi katıldı         
14:17
Cuma namazında imam, kaydırağa çıkarak hutbe okudu Cuma namazında imam, kaydırağa çıkarak hutbe okudu         
14:11
Yağmalama görüntüleri ortaya çıkan ünlü YouTuber Jake Paul hakkında soruşturma başlatıldı Yağmalama görüntüleri ortaya çıkan ünlü YouTuber Jake Paul hakkında soruşturma başlatıldı         
14:02
Bursa'da polis memuru Erman Özcan'ı şehit eden zanlı suç makinesi çıktı Bursa'da polis memuru Erman Özcan'ı şehit eden zanlı suç makinesi çıktı         
13:54
İYİ Parti, Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın sokağa çıkma kısıtlamasını iptal etmesine İYİ Parti, Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın sokağa çıkma kısıtlamasını iptal etmesine "Kim Milyoner Olmak İster?" repliğiyle tepki verdi         
13:53
Ankara-Sivas arasını 2 saate indirecek YHT hattı yıl sonunda hizmete açılacak Ankara-Sivas arasını 2 saate indirecek YHT hattı yıl sonunda hizmete açılacak         
13:43
Mykola Moroziuk'un eşi Irina Moroziuk'un spor salonunda yaptığı dans büyük beğeni topladı Mykola Moroziuk'un eşi Irina Moroziuk'un spor salonunda yaptığı dans büyük beğeni topladı         
13:42
İzmir'de denize döktüğümüz Yunanistan'dan Türkiye'ye küstah İzmir'de denize döktüğümüz Yunanistan'dan Türkiye'ye küstah "savaş" tehdidi         
13:24
Son dakika: Kısa çalışma ödeneği ve işten çıkarma yasağının uzamasıyla ilgili kapsamlı bir paket geliyor Son dakika: Kısa çalışma ödeneği ve işten çıkarma yasağının uzamasıyla ilgili kapsamlı bir paket geliyor         
13:16
Economist dergisi, Türkiye'nin koronavirüsle mücadelesini övdü Economist dergisi, Türkiye'nin koronavirüsle mücadelesini övdü         
12:56
Yılın ilk çeyreğinde en çok satan Android telefon Samsung Galaxy A51 oldu Yılın ilk çeyreğinde en çok satan Android telefon Samsung Galaxy A51 oldu         
12:51
Erkek arkadaşından hamile kalan vicdansız anne doğurduğu bebeğini 3'üncü kattan aşağı attı Erkek arkadaşından hamile kalan vicdansız anne doğurduğu bebeğini 3'üncü kattan aşağı attı         
12:50
Savunma Sanayii Başkanlığı yeni projeyi duyurdu: İnsansız hava ve kara araçlarından oluşan robotim Savunma Sanayii Başkanlığı yeni projeyi duyurdu: İnsansız hava ve kara araçlarından oluşan robotim         
12:47
22'lik genç, aşkına karşılık vermeyen 2 çocuk annesini bıçaklayarak öldürdü 22'lik genç, aşkına karşılık vermeyen 2 çocuk annesini bıçaklayarak öldürdü         
12:26
Son Dakika - Son Dakika Haberleri - Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 5.06.2020 16:42:22. #1.13#
ŞU AN BURADASINIZ: ANKARA Bilim Kurulu Üyesi Turan: Virüsün denizde canlı kalma ihtimali düşük - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]