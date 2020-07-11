ANKARA Bilim Kurulu Üyesi Yamanel 2 veya 3 vardiyalı eğitim gelebilir - Son Dakika

ANKARA Bilim Kurulu Üyesi Yamanel 2 veya 3 vardiyalı eğitim gelebilir

Bilim Kurulu Üyesi Yamanel: 2 veya 3 vardiyalı eğitim gelebilirSAĞLIK Bakanlığı Koronavirüs Bilim Kurulu Üyesi Prof. Dr. Levent Yamanel, "Okullar için de hibrit (karma) modeller var, yani yarısı evde yarısı okulda gibi bir eğitim düzeni söz konusu olabilir.

Bilim Kurulu Üyesi Yamanel: 2 veya 3 vardiyalı eğitim gelebilir

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SAĞLIK Bakanlığı Koronavirüs Bilim Kurulu Üyesi Prof. Dr. Levent Yamanel, "Okullar için de hibrit (karma) modeller var, yani yarısı evde yarısı okulda gibi bir eğitim düzeni söz konusu olabilir. Belki vardiyalı eğitim de söz konusu olabilir" dedi.

Gülhane Eğitim ve Araştırma Hastanesi (GATA) Yoğun Bakım ve İç Hastalıkları Uzmanı ve Bilim Kurulu Üyesi Prof. Dr. Levent Yamanel, koronavirüs salgını nedeniyle okulların 31 Ağustos'taki açılış tarihinin ertelenmesi ihtimalini değerlendirdi. Prof. Dr. Yamanel, "Vaka sayılarımız çok artar, kontrol altına alınmayacak düzeylere çıkarsa o zaman okullar açılmayabilir. Zaten okullar için de hibrit modeller var biliyorsunuz. Yani yarısı evde yarısı okulda gibi bir eğitim düzeni söz konusu olabilir. Mesela 10 ders var, 5'i evde, 5'i okulda gibi. Bizim için daha uygun olacaktır. Temas olasılığını daha aza indirecektir, bu nedenle de Milli Eğitim Bakanlığımız da bu yönde çalışıyor. 1 metrelik sosyal mesafe sınıflarda yeterli olacaktır. Ama okulun kapalı alanını düşünerek ona göre yapılan bir çalışma mevcut. Tabii belki vardiyalı eğitim de söz konusu olabilir, sabah-öğlen gibi veya üç vardiya gibi önlemler gelebilir" diye konuştu.

'100'ÜN ALTINA İNERSEK BİRİNCİ DALGA BİTER'

Prof. Dr. Levent Yamanel, böyle gitmesi halinde 15 gün içinde günlük vaka sayılarında 500'ü göreceklerini söyleyerek, "Daha iyi daha güzel şeyler konuşuruz o zaman. Dünyada sonbahar aylarında ikinci dalga bekleniyor. Türkiye hala birinci dalgayı yaşıyor. Biz daha birinci dalganın plato fazındayız. Yani birinci dalganın bitişi için, birinci dalgayı atlatmamız için 100'lü seviyelerin altına da inmemiz gerekiyor, ikinci dalgayı o zaman konuşabiliriz. Yazın 100'ün altına inebilirsek tabii ki çok avantajlı oluruz. Çünkü o zaman sağlık sistemimiz ikinci dalga için daha dinç olacaktır" ifadelerini kullandı.

'HAVALANDIRMAYA DİKKAT ETMEK LAZIM'

Dünya Sağlık Örgütü'nün Covid-19'un havadan bulaşma ihtimalini kabul etmesine de değinen Prof. Dr. Yamanel, koronavirüsün damlacık enfeksiyonu olduğunu ve damlacıkların bir süre havada kaldıktan sonra yere düştüğünü hatırlattı. Prof. Dr. Yamanel, "Bu havada kalan damlacık koridorlarında tabii insanların bunları almaları mümkün. Bu nedenle özellikle kapalı alanlarda havalandırmaya çok dikkat etmek lazım. Ama tabii ki klimaların kullanımında da hava akımları oluşabilir. Yine damlacığın uzun süreli uzun mesafeler de gitmesi mümkün olabilir. Tabii hava akımı oldukça damlacıkların yere düşmesi gecikebilir. Bu nedenle de havada asılı kalma durumu da söz konusu olabilir. Bunun ?ne kadar kalır'ı çok ortaya konmuş bir şey değil. 5-10 dakika mı yoksa saatler mi sürüyor tam olarak ortaya konmuş değil. O nedenle hava akımı oluşturan cihazları özellikle kontrollü kullanmak gerekiyor" diye konuştu.

Levent Yamanel, Koronavirüs, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 11.07.2020 10:13 Kaynak: DHA

Son Dakika Güncel ANKARA Bilim Kurulu Üyesi Yamanel 2 veya 3 vardiyalı eğitim gelebilir - Son Dakika
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