ANKARA Bilim Kurulu üyesinden yazlıkçılara uyarı: Şu an tatil zamanı değil - Son Dakika

ANKARA Bilim Kurulu üyesinden yazlıkçılara uyarı: Şu an tatil zamanı değil

28.04.2021 10:29

SAĞLIK Bakanlığı Toplum Bilimleri Kurulu Üyesi Prof. Dr. Mustafa Necmi İlhan, tam kapanma dönemini fırsata çevirip, yazlıklarına gitmek ve tatil beldelerinde ev kiralamak isteyenlerin, vakaların artmasına yol açabileceğini belirtti.

SAĞLIK Bakanlığı Toplum Bilimleri Kurulu Üyesi Prof. Dr. Mustafa Necmi İlhan, tam kapanma dönemini fırsata çevirip, yazlıklarına gitmek ve tatil beldelerinde ev kiralamak isteyenlerin, vakaların artmasına yol açabileceğini belirtti. İlhan, "Vaka sayısını azaltmanın yolu kalabalıklarda bir araya gelmemek. Tam kapanmayı tatil ve aile ziyareti gibi risk oluşturacak toplanmalar olarak değerlendirmemek lazım" dedi.

Gazi Üniversitesi Tıp Fakültesi Dekanı, Halk Sağlığı Ana Bilim Dalı Başkanı ve Sağlık Bakanlığı Toplum Bilimleri Kurulu Üyesi Prof. Dr. İlhan, tam kapanma dönemini fırsata çevirmeyi düşünen yazlıkçılara uyarılarda bulundu. Bu durumun, perşembe günü saat 19.00'da başlayacak kapanma öncesi hareketliliğin artmasına neden olacağını kaydeden İlhan, "Vaka sayısını azaltmanın yolu, kalabalıklarda bir araya gelmemek. Tüm bu kısıtlamalar, tüm bu yükü 83 milyon olarak sırtlanmamızın esas nedeni, vaka sayısını azaltmak. Devlet bu kadar önlem almışken, sağlık çalışanları 13 aydır görevinin başında, izin dahi kullanmamışken, açıkçası ben diğer vatandaşlarımızı da kurallara uymaya davet ediyorum" diye konuştu.

'ŞU AN, TATİLE GİDEYİM, ZAMANI DEĞİL'

Prof. Dr. İlhan, tam kapanmanın tatil ve aile ziyareti gibi risk oluşturacak toplanmalar olarak değerlendirilmemesi gerektiğine vurgu yaparak, "Şu an 'İzne gideyim', 'Tatile gideyim', 'Bayramda ailemin yanına gideyim' zamanı değil. Şu an geldiğimiz noktada herkesin çekirdek ailesi ile hareketliliği azaltarak, bulunduğu yerde sabit kalması ve kurallara uyması, sırası geldiğinde aşısını olması gerekir. Şu an tam da bunun zamanı. Seyahat ve hareketlilik yoğun olursa bireysel keyiflerimizi topumun güvenliğine tercih edersek ardı sıra gelecek vakalar ile yine karşılaşma ihtimalimiz söz konusu olabilir. Önlemlerin perşembe günü başlatılması vatandaşların hazırlık yapması için süreci daha tehlikeli, riskli olacak şekilde değerlendirmesi için değil. Tüm vatandaşlarımızı olabildiğince kendi yerlerinde tutmak gerekiyor, çekirdek aile ile kısıtlamayı geçirmeye davet etmek gerekir. Hareketlilik ve kalabalık olan her yerin koronavirüs için risk oluşturduğunu bir kez daha vurgulamak gerekir" dedi.

'TAM KAPANMANIN ETKİSİ 14 GÜNDE YANSIR'

Prof. Dr. İlhan, kapanmanın olacağı 17 günde vakaların tabloya nasıl yansıyacağını da değerlendirerek, "Kısmi kapanmanın etkisini yeni görmeye başladık. Çok yakın zamanda 60 binli rakamları görmüştük. Perşembe gününden itibaren alınacak önlemlerin etkisinin 14 güne yakın bir zaman diliminde yansıyacağını söylemek mümkün. Kurallara uyulduğu takdirde 30 binlerden aşağı doğru 20 binlere, takiben 10 binlere, takiben 9-8 binlere, 5 binlere doğru yönelecektir tablo" diye konuştu.

'KURALLARA UYMAK ÇOK ÖNEMLİ'

Prof. Dr. İlhan, vakaların istenilen düzeyde düşmemesi durumunda tam kapanmanın devam edebileceğini, düşerse kısıtlamaların biraz daha hafifletilebileceğini söyledi. İlhan, "17 günlük sürecin sonuna doğru vakalardaki azalma değerlendirilip, ona göre tekrar karar verilecektir. Eğer vakalarda 10 binin altını görürsek 5 binlere yaklaşırsak bu şekilde devam da söz konusu olabilir, bir parça gevşetme de söz konusu olabilir ya da rakamlar istediğimiz seviyede gitmezse hem Sağlık Bakanlığı hem Cumhurbaşkanı'mız bunu değerlendirir, farklı yaklaşımlar da geliştirebilir. Ben kişisel olarak, rakamlardaki aşağı doğru gidişin süreceğine inanıyorum. Burada vatandaşlarımızın kurallara uyması çok önemli; kapanma dönemini kalabalıkla bir araya gelme, gezme, aileler ile bir araya gelme, tatil beldelerinde vakit geçirme, ev kiralama gibi düşünmemek gerekiyor. Çekirdek aile ile geçirdiği bir süreci, kapanmalara hepimizin samimiyetle uyduğu bir süreci yaşayabilirsek açıkçası 5 binli rakamlara doğru yaklaşabileceğimizi düşünüyorum" dedi.

Görüntü Gökümü:

-Mustafa Necmi İlhan ile röportaj

Haber- Kamera: Şaduman UNUTMAZ- Celal ATALAY/ANKARA, (DHA)

ANKARA Bilim Kurulu üyesinden yazlıkçılara uyarı: Şu an tatil zamanı değil
ANKARA Bilim Kurulu üyesinden yazlıkçılara uyarı: Şu an tatil zamanı değil
ANKARA Bilim Kurulu üyesinden yazlıkçılara uyarı: Şu an tatil zamanı değil
ANKARA Bilim Kurulu üyesinden yazlıkçılara uyarı: Şu an tatil zamanı değil

Toplum Bilimleri Kurulu, Mustafa Necmi İlhan, Gazi Üniversitesi, Sağlık Bakanlığı, Güncel, Son Dakika

Kaynak: DHA

Son Dakika Güncel ANKARA Bilim Kurulu üyesinden yazlıkçılara uyarı: Şu an tatil zamanı değil - Son Dakika


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