Ankara bina yıkım çalışmaları devam ediyor - Son Dakika

Ankara Çankaya'da boş arazide yapılan inşaat çalışmaları nedeniyle bir üst paraleldeki Bahar Apartmanı'nın temelinde kayma oldu. İstinat duvarının bir kısmı yıkılan 11 daireli ve 40 kişinin yaşadığı binada çökme tehlikesi meydana geldi.

Vatandaşların büyük panik yaşadığı istinat duvarının çökme anı ise kameralara yansıdı.

Toprak kaymasının devam ettiği apartman ile çevresindeki toplam 21 bina boşaltılırken, İçişleri Süleyman Soylu olay yerine gelerek incelemelerde bulundu.

Bakan Soylu, olayla ilgili hukuki çalışmaların da devam ettiğini belirtti. Çevre güvenliğinin sağlanmasının ardından Bahar Apartmanı'nda makaslama yöntemiyle yıkım çalışmalarına başlandı.

-İHA-