Binali Yıldırım: Gençlerin enerjisi, Türkiye'nin güvencesidir - Son Dakika
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Binali Yıldırım: Gençlerin enerjisi, Türkiye'nin güvencesidir

18.10.2022 17:13

Binali Yıldırım: Gençlerin enerjisi, Türkiye'nin güvencesidirAK Parti Genel Başkan Vekili Binali Yıldırım, AK Parti Genel Merkez Binası'nda düzenlenen AK Parti Gençlik Kolları Başkanlığı'nın 'Genç Liderler Okulu' eğitim programında konuştu.

Binali Yıldırım: Gençlerin enerjisi, Türkiye'nin güvencesidir

AK Parti Genel Başkan Vekili Binali Yıldırım, AK Parti Genel Merkez Binası'nda düzenlenen AK Parti Gençlik Kolları Başkanlığı'nın 'Genç Liderler Okulu' eğitim programında konuştu. Yıldırım, "Biliyoruz ki geçmişi olmayanın geleceği olmaz. Geçmişin tecrübesi, geleceğin enerjisi; gençlerin enerjisi, Türkiye'nin güvencesidir" dedi.

AK Parti Genel Başkan Vekili Binali Yıldırım, AK Parti Ar-Ge ve Eğitim Başkanlığı ile Gençlik Kolları Başkanlığı koordinasyonunda düzenlenen 'AK Parti Gençlik Kolları Başkanlığı, Genç Liderler Okulu' eğitim programına katıldı. Yıldırım, partili gençlere seslenerek, "AK Parti 2001 yılında kuruldu ve kurulduğundan bugüne 20 yıldır da iktidar. AK Parti ile beraber doğan gençlerimiz, AK Parti iktidarında onun lideri Recep Tayyip Erdoğan ve arkadaşlarını tanıdı. Onlarla birlikte yola devam ediyor. Bunu söylememdeki amaç şu; geçmişi bugünle karşılaştıracak bir siyasi süreç yaşamadık. 1990'ı esas alırsak burada bulunan arkadaşlarımızın birçoğu AK Parti iktidardayken ilkokul sonlarındadır. Dolayısıyla, AK Parti öncesi döneme dair zihinlerinizde bazı konular olduğunu düşünüyorum. Bu güzel bir şey, bize AK Parti ve AK Parti öncesini karşılaştırma fırsatı veriyor. 2 günlük bir program planlanmış bu programın amacı 2023'e giderken, Türkiye'nin gelecek vizyonu ve gençlerimizin gelecekle ilgili hayalleri ne, hedefleri ne bunlara yönelik atılacak adımlar ne, bunları değerlendirmek. Bütün bunları yaparken geçmişin tecrübelerini de bir veri olarak hatırlatmak. Çünkü biliyoruz ki geçmişi olmayanın geleceği olmaz. Geçmişin tecrübesi, geleceğin enerjisi; gençlerin enerjisi, Türkiye'nin güvencesidir" diye konuştu.

'MÜKEMMEL İYİNİN DÜŞMANIDIR'AK Parti bünyesinde siyaset yapan genç kadroların, Türkiye'nin bölgesel ve küresel hangi sınamalarla karşı karşıya olduğunu en sağlıklı şekilde değerlendiren topluluk olduğunu aktaran Yıldırım, "Akıllı insan aklını kullanan insandır. Daha akıllı insan da başkasının aklını da kullanabilen insandır. O halde akıllı olmaktan ziyade başkalarının aklını da kullanmak, istişare etmek esastır. Ama en büyük tehlike en akıllı olduğunuzu düşünmekle başlar. İşte o zaman geriye dönüş başlamıştır. Şöyle bir söz vardır, yıllarca yaptığım işte arkadaşlarıma telkinde bulunmuştum, 'mükemmel iyinin düşmanıdır'. Mükemmel hedeftir; ama 'oraya ulaşacağım' diye iyiyi ıskalarsan hep kaybedersin. İyi bizim elimizle tutacağımız bir iş olmalı; ama mükemmel, her zaman arayışımız olarak devam etmeli. Bu toplantıda amacım sizlere Türkiye Cumhuriyeti'nin kuruluşundan bugüne kadar demokrasi yolculuğundan bahsetmek ve 21'inci yüzyıla girişimizle beraber Türkiye'nin yeni yüzyıl hedeflerini, hayallerini paylaşmak" ifadelerini kullandı.'TECRÜBE PAYLAŞIMINI ÇOK ÖNEMSİYORUM'

Türkiye'nin 2053 vizyonunu, 2071 hayallerini ortaya koyacak kadroların iş başına geleceğini ve gelecekte inşa edilecek kadroların gençlerden oluşacağına vurgu yapan Yıldırım, şöyle konuştu: "Türkiye yüzyılının ana aktörleri sizsiniz. Yüzyıla getiren kadrolar 4 nesil. 4'üncüsü biziz, bizden sonra bir sonraki yüzyıla taşıyacak sizlersiniz ve sizlerden sonra gelecek olanlar. Cumhuriyet'in 100 yıllık bir çınar olmasının gururunu önümüzdeki sene yaşayacağız. 2023 önemli bir tarih. 2 bakımdan önemli birincisi Cumhuriyetimizin 100'üncü yılını geride bırakmış olacak ve yeni bir yüzyıla başlamış olacağız. 2'ncisi yeni yüzyılda Türkiye yüzyılını başlatacak dünya liderliğine giden yolda ben de varım diyecek kadroların seçileceği bir yıl olacak. 2023'te Cumhurbaşkanlığı seçimimiz var. 2023'te yeni Meclis'in oluşumu var. Bunlar aynı anda olacak biliyorsunuz. Aynı günde olacak. ve böylece Türkiye 100 yılını inşa edecek ve Türkiye'nin 2053 vizyonunu, 2071 hayallerini ortaya koyacak kadrolar iş başına gelecek. Bu kadrolar sizin aranızdan çıkacak. Bu salondan çıkacak. Biz o kadar önemsiyoruz. O yüzden tecrübe paylaşımını ben çok önemsiyorum."

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Kaynak: DHA

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Son Dakika Güncel Binali Yıldırım: Gençlerin enerjisi, Türkiye'nin güvencesidir - Son Dakika

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