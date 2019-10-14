Ankara bir süredir tedavi gören mhp genel başkanı devlet bahçeli, mesaisine başlamak üzere...
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ANKARA Bir süredir tedavi gören MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli, mesaisine başlamak üzere partisinin genel merkezine geldi.
Haber Yayın Tarihi: 14.10.2019 10:54 Kaynak: DHA
ANKARA Bir süredir tedavi gören MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli, mesaisine başlamak üzere partisinin genel merkezine geldi
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