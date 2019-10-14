Son Dakika Haberleri: Ankara bir süredir tedavi gören mhp genel başkanı devlet bahçeli, mesaisine başlamak üzere...
Son Dakika Güncel Ankara bir süredir tedavi gören mhp genel başkanı devlet bahçeli, mesaisine başlamak üzere...

Ankara bir süredir tedavi gören mhp genel başkanı devlet bahçeli, mesaisine başlamak üzere...

55 dakika önce

ANKARA Bir süredir tedavi gören MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli, mesaisine başlamak üzere partisinin genel merkezine geldi.

ANKARA Bir süredir tedavi gören MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli, mesaisine başlamak üzere partisinin genel merkezine geldi

Ankara bir süredir tedavi gören mhp genel başkanı devlet bahçeli, mesaisine başlamak üzere...

Devlet Bahçeli, Güncel

Haber Yayın Tarihi: 14.10.2019 10:54 Kaynak: DHA
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