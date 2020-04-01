Son Dakika › Güncel › ANKARA BizBizeYeterizTürkiyem kampanyasına özel video çalışması yayınlandı - Son Dakika
ANKARA BizBizeYeterizTürkiyem kampanyasına özel video çalışması yayınlandı
6 saat önce
ANKARA BizBizeYeterizTürkiyem kampanyasına özel video çalışması yayınlandı.
ANKARA BizBizeYeterizTürkiyem kampanyasına özel video çalışması yayınlandı
Haber Yayın Tarihi: 01.04.2020 01:48 Kaynak: DHA
Son Dakika Son Dakika: Sağlık Bakanı Koca, Türkiye'deki koronavirüs vaka sayıları gösteren haritayı paylaştı Son Dakika: Türkiye'de koronavirüs sebebiyle vefat edenlerin sayısı 277'ye, vaka sayısı ise 15 bin 679'a yükseldi Son Dakika: Türkiye'de 601 sağlık çalışanı koronavirüse yakalandı Prof. Dr. Cemil Taşçıoğlu koronavirüs nedeniyle hayatını kaybetti