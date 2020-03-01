Ankara, BM ve Yunanistan'tan farklı sayılar: Türkiye'den kaç göçmen gitti?

Ankara'nın kara ve deniz yoluyla Avrupa'ya gitmek isteyen mültecileri engellememesinin ardından onbinlerce düzensiz göçmen Türkiye'den ayrılırken sayı konusunda farklı açıklamalar geliyor. İçişleri Bakanı Süleyman Soylu Pazar sabah 09.55 itibariyle Edirne üzerinden Türkiye'den ayrılan göçmen sayısının 76 bin 358 olduğunu açıkladı. Ancak bu, Türkiye'den ayrılanların sayısı. Bu kişilerin ne kadarının Avrupa'ya geçebildiği henüz bilinmiyor.



Birleşmiş Milletler'e bağlı Uluslararası Göç Örgütü ise sahadaki çalışanlarından gelen raporlara göre cumartesi akşamı itibariyle Türkiye- Yunanistan sınırında en az 13 bin göçmenin bulunduğunu bildirdi. BM örgütü Pazarkule ve İpsala gibi sınır kapılarının yanısıra çok sayıda kaçak geçiş noktasında yığılmalar olduğunu kaydetti.