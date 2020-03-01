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Ankara, BM ve Yunanistan'tan farklı sayılar: Türkiye'den kaç göçmen gitti?
6 saat önce
Ankara'nın kara ve deniz yoluyla Avrupa'ya gitmek isteyen mültecileri engellememesinin ardından onbinlerce düzensiz göçmen Türkiye'den ayrılırken sayı konusunda birbiriyle çelişkili açıklamalar geliyor.
Ankara'nın kara ve deniz yoluyla Avrupa'ya gitmek isteyen mültecileri engellememesinin ardından onbinlerce düzensiz göçmen Türkiye'den ayrılırken sayı konusunda birbiriyle çelişkili açıklamalar geliyor. View on euronews
Haber Yayın Tarihi: 01.03.2020 08:03
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