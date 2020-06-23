Ankara Bölge Adliye Mahkemesi, 28 Şubat davasında 18 sanığa verilen müebbet hapis cezasını hukuka... - Son Dakika

Ankara Bölge Adliye Mahkemesi, 28 Şubat davasında 18 sanığa verilen müebbet hapis cezasını hukuka...
Ankara Bölge Adliye Mahkemesi, 28 Şubat davasında 18 sanığa verilen müebbet hapis cezasını hukuka uygun buldu.
Ankara Bölge Adliye Mahkemesi, 28 Şubat davasında 18 sanığa verilen müebbet hapis cezasını hukuka uygun buldu. - ANKARA
Haber Yayın Tarihi: 23.06.2020 06:00 Kaynak: İHA
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