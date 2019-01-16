Son Dakika Haberleri: Ankara-Bolu Kara Yolunda Ulaşıma Kar ve Tipi Engeli

Ankara-Bolu Kara Yolunda Ulaşıma Kar ve Tipi Engeli

40 dakika önce

Ankara'yı Bolu ve İstanbul'a bağlayan Anadolu Otoyolu'nun Çamlıdere ve Kızılcahamam mevkisi yoğun kar yağışı ve tipi nedeniyle 3 saat süreyle ulaşıma kapandı.

Ankara-Bolu Kara Yolunda Ulaşıma Kar ve Tipi Engeli, System.String[]
Ankara'yı Bolu ve İstanbul'a bağlayan Anadolu Otoyolu'nun Çamlıdere ve Kızılcahamam mevkisi yoğun kar yağışı ve tipi nedeniyle 3 saat süreyle ulaşıma kapandı.

AA muhabirinin aldığı bilgiye göre, akşam saatlerinden itibaren Anadolu Otoyolu'nun Ankara-Bolu güzergahında etkili olan yoğun kar yağışı ve tipi sürücülere zor anlar yaşattı.

Gece yarısı etkisini artıran kar yağışı nedeniyle otoyolun Çamlıdere ve Kızılcahamam mevkisinde çok sayıda tır ve otomobilin kayarak yoldan çıkması sonucu ulaşım her iki yönde tamamen durdu.

Özellikle Cankurtaran mevkisinde tipi şeklinde devam eden kar yağışı sonrası otoyolda kilometrelerce araç kuyruğu oluştu.

Sürücüler ve yolcular saatlerce araçlarında mahsur kalırken Karayolları ekipleri yolu ulaşıma açmak için yoğun çaba sarf etti.

Yaklaşık 3 saat süren çalışmalar sonucu otoyoldaki ulaşım Bolu istikametine tek şeritten Ankara yönüne ise iki şeritten sağlanmaya başlandı.

Karayolları 4. Bölge Müdürlüğüne bağlı ekipler kayarak yoldan çıkan tır ve araçların kurtarılması için çalışmalarını sürdürüyor.

Ekipler ilerleyen saatlerde otoyolun her iki yönünün de tamamen ulaşıma açılacağını belirtti.

Bu arada Anadolu Otoyolu'nun Ankara ve Bolu gişelerinde ağır vasıtaların geçişine bir süre izin verilmeyeceği bildirildi.

»  »      Haber Yayın Tarihi : 16.01.2019 05:49 Kaynak: AA

Kar, Ankara, Bolu, 3. Sayfa
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