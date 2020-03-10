ANKARA-Brezilya Büyükelçisi Carlos Martins Ceglia'nın Güven mektubu - Son Dakika
Son Dakika Güncel ANKARA-Brezilya Büyükelçisi Carlos Martins Ceglia'nın Güven mektubu - Son Dakika

ANKARA-Brezilya Büyükelçisi Carlos Martins Ceglia'nın Güven mektubu

6 saat önce

Brezilya Büyükelçisi Carlos Martins Ceglia'nın Güven mektubu.

ANKARA- Brezilya Büyükelçisi Carlos Martins Ceglia'nın Güven mektubu

ANKARA-Brezilya Büyükelçisi Carlos Martins Ceglia'nın Güven mektubu

Brezilya, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 10.03.2020 04:44 Kaynak: DHA
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