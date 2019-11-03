Ankara bu festivalde buluştu

Başkent Ankara halk, Şanlıurfa Büyükşehir Belediyesi ve paydaş kurumların iş birliği ile düzenlenen 'Şanlıurfa Kültür Turizm ve Lezzet' festivalinde buluştu. Hafta sonunu değerlendirmek için festival alanına akın eden Ankaralıları, Şanlıurfa stantları karşıladı.



Büyükşehir Belediyesi ve paydaş kurumların iş birliği ile Ankara'da düzenlenen 'Şanlıurfa Kültür Turizm ve Lezzet' festivali ilgi görmeye devam ediyor. Etkinliklerin üçüncü gününde Büyükşehir Belediyesi, gelen konuklara yöresel ürünler ve Şanlıurfa mutfak kültürünün en güzel örneklerini sunarken, bölgenin tarihi ve kültürel zenginliklerini tanıtan broşür ve tanıtım materyalleri de misafirlerden yoğun ilgi gördü. Etkinlikler kapsamında gelen konukları Büyükşehir Belediyesi Sıra Gecesi Ekibi karşıladı. Şanlıurfa yöresine ait eserlerin seslendirildiği türkülere tüm konuklar birlikte eşlik ederken, halaya katılan misafirler unutamayacakları bir gün yaşadı. Çiğköfte ikramlarının da yapıldığı etkinliklerde festivali ziyaret eden konuklar, Ankara'da böylesine bir etkinlik hazırlanmasına katkı sunan Büyükşehir Belediye Başkanı Zeynel Abidin Beyazgül'e ve paydaş kurum ve kuruluşlara teşekkür etti. - ŞANLIURFA