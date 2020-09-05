ANKARA Buldukları parayı sahiplerine teslim eden belediye işçilerine ödül - Son Dakika

Buldukları parayı sahiplerine teslim eden belediye işçilerine ödül

ANKARA'nın Etimesgut ilçesinde belediye işçileri Samet Kutluer (22) parkta bulduğu para dolu çantayı, Adem Altun da (41) mezarlıkta bulduğu para dolu cüzdanı sahiplerine teslim etti. Etimesgut Belediye Başkanı Enver Demirel, 2 işçiyi çeyrek altınla ödüllendirdi.

Etimesgut Belediyesi Park ve Bahçeler Müdürlüğünde asgari ücretle çalışan Samet Kutluer, 4 gün önce Alparslan Türkeş Parkında sulama yaparken çanta buldu. Çantayı almak isteyen 2 kişiye engel olan Kutluer, daha sonra parktaki polisin yanına gitti. Burada çantayı açan Kutluer, içinde 2 bin 800 dolar, 6 bin 800 TL, 2 cep telefonu ve kimlik buldu. Kutluer, kısa süre sonra parka gelen kişilerin kimlik bilgilerini ve para miktarını doğrulayarak, çantayı sahiplerine teslim etti.

Aşağı Yurtçu Mahallesi Mezarlığında görev yapan Adem Altun da, yaklaşık 3 hafta önce mezarlık yakınlarında bir cüzdan buldu. Altun, amirlerine bilgi verdikten sonra içinde 8 bin TL bulunan cüzdanı mahalle muhtarına teslim etti. Mahalle muhtarı daha sonra kimlik bilgilerinden sahibine ulaşarak cüzdanı teslim etti.

Etimesgut Belediye Başkanı Enver Demirel, buldukları paraları sahiplerine teslim eden işçileri tebrik ederek, çeyrek altınla ödüllendirdi. Kutluer, "Biz vatandaşlık görevimizi yaptık. Sonuçta bir belediyenin çatısı altında çalışıyoruz. Ben kendimle gurur duyuyorum" dedi. Belediye işçisi Altun da, "Bulduğum cüzdanı muhtara verdim. Muhtar da o kişilere ulaşıp cüzdanı teslim ettiler. Sahibiyle biz görüşmedik, kendisi bize cüzi miktarda bir para bırakmıştı. Sonrasında da Enver başkan bizi yanına çağırıp ödüllendirdi" diye konuştu.