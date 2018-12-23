Son Dakika Haberleri: Ankara Bulvara Ters Yönden Giren Araçla Kafa Kafaya Çarpıştı: 4 Yaralı

Ankara Bulvara Ters Yönden Giren Araçla Kafa Kafaya Çarpıştı: 4 Yaralı

1 saat önce

Ankara'nın Keçiören ilçesindeki bulvar üzerinde sürücüsünün ters yönden seyrettiği otomobil, başka bir araçla kafa kafaya çarpıştı.

Ankara'nın Keçiören ilçesindeki bulvar üzerinde sürücüsünün ters yönden seyrettiği otomobil, başka bir araçla kafa kafaya çarpıştı. Kazada yaralanan 4 kişi çevredeki hastanelere kaldırıldı.

Olay, Ankara'nın Keçiören ilçesi Yeşilöz Mahallesi'nde sabaha karşı meydana geldi. Kazada, Şehit Ömer Halisdemir Bulvarı üzerinde ters yönde Ulus istikametinde seyir halinde ilerleyen ve sürücüsünün ismi henüz belirlenmeyen 33 HV 946 plakalı otomobil, Hasköy tünel girişinde Havaalanı yönünde ilerleyen Mehmet A. idaresindeki 06 EV 9042 plakalı otomobille kafa kafaya çarpıştı. Kaza nedeniyle 2 araç da hurda yığınına dönerken 4 kişi yaralandı. Çevredeki vatandaşların ihbarı üzerine kaza yerine polis, itfaiye ve sağlık ekipleri sevk edildi. Yaralıların ilk müdahalesini kaza yerinde yapan sağlık ekipleri, 06 EV 9042 plakalı otomobildeki Aykut Ç. ve Erkan Ç. ile diğer araçta yaralanan Sadık K. ve Dursun T.'yi tedavi edilmek üzere ambulanslarla hastaneye kaldırdı.

AMBULANSTAKİ YARALILARA SALDIRDILAR

112 Acil Servis ekiplerinin müdahalesi sırasında yaralılar arasında kavga çıktı. 06 EV 9042 plakalı otomobildeki şahıslar, ters yönden gelen araçtaki yaralıları darp etmeye kalkıştı. Polis ekipleri yaşanan arbedeyi güçlükle sonlandırdı. 06 EV 9042 plakalı otomobilin sürücüsünün polis ekiplerinin alkol testi talebini reddettiği öğrenildi.

Kaza nedeniyle 2 şeridi trafiğe kapanan yolda araç geçişi tek şeritten kontrollü olarak sağlandı. Polis ekipleri, başka kazalar yaşanmaması için yolda trafik önlemi aldı. Kaza hakkında inceleme başlatıldı.

»  »      Haber Yayın Tarihi : 23.12.2018 08:00 Kaynak: DHA

Keçiören, Ankara, 3. Sayfa
Facebook'ta Paylaş!Paylaş Twitter'da Paylaş!Tweetle Whatsapp'da Paylaş!Gönder

YORUMLAR


Ankara'da Daha Önce 5 Kez Büyük İkramiye Kazandıran Bayide, 70 Milyonun Hayalini Kuranlar Uzun Kuyruklar Oluşturdu Yazılım Uzmanı Sevdiği Kadından Özür Dilemek İçin Ankara'dan İstanbul'a Yürümeye Başladı

Başkent'te Şizofreni Hastası Öğretmen, Tüm Mahalleyi Ayağa Kaldırdıktan Sonra Boğazına Bıçak Dayayıp Polisleri Taşladı Düğün Sırasında Ateş Eden Maganda Dehşet Saçtı! 4'ü Kadın Çok Sayıda Yaralı Var
SonDakika.com - Son Dakika Haber - En Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 23.12.2018 09:23:00. #1.51#
ŞU AN BURADASINIZ: Son Dakika Haberleri: Ankara Bulvara Ters Yönden Giren Araçla Kafa Kafaya Çarpıştı: 4 Yaralı
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]