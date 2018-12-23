Ankara Bulvara Ters Yönden Giren Araçla Kafa Kafaya Çarpıştı: 4 Yaralı

Ankara
'nın Keçiören
ilçesindeki bulvar üzerinde sürücüsünün ters yönden seyrettiği otomobil, başka bir araçla kafa kafaya çarpıştı. Kazada yaralanan 4 kişi çevredeki hastanelere kaldırıldı.
Olay, Ankara'nın Keçiören ilçesi Yeşilöz
Mahallesi'nde sabaha karşı meydana geldi. Kazada, Şehit Ömer Halisdemir
Bulvarı üzerinde ters yönde Ulus
istikametinde seyir halinde ilerleyen ve sürücüsünün ismi henüz belirlenmeyen 33 HV 946 plakalı otomobil, Hasköy
tünel girişinde Havaalanı yönünde ilerleyen Mehmet A. idaresindeki 06 EV 9042 plakalı otomobille kafa kafaya çarpıştı. Kaza nedeniyle 2 araç da hurda yığınına dönerken 4 kişi yaralandı. Çevredeki vatandaşların ihbarı üzerine kaza yerine polis, itfaiye ve sağlık ekipleri sevk edildi. Yaralıların ilk müdahalesini kaza yerinde yapan sağlık ekipleri, 06 EV 9042 plakalı otomobildeki Aykut Ç. ve Erkan Ç. ile diğer araçta yaralanan Sadık K. ve Dursun T.'yi tedavi edilmek üzere ambulanslarla hastaneye kaldırdı.
AMBULANSTAKİ YARALILARA SALDIRDILAR
112 Acil Servis
ekiplerinin müdahalesi sırasında yaralılar arasında kavga
çıktı. 06 EV 9042 plakalı otomobildeki şahıslar, ters yönden gelen araçtaki yaralıları darp etmeye kalkıştı. Polis
ekipleri yaşanan arbedeyi güçlükle sonlandırdı. 06 EV 9042 plakalı otomobilin sürücüsünün polis ekiplerinin alkol testi talebini reddettiği öğrenildi.
Kaza nedeniyle 2 şeridi trafiğe kapanan yolda araç geçişi tek şeritten kontrollü olarak sağlandı. Polis ekipleri, başka kazalar yaşanmaması için yolda trafik önlemi aldı. Kaza hakkında inceleme başlatıldı.