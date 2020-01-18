"Ankara Bursa hızlı treni için siyasi irade tam"

Ak Parti Bursa Milletvekili Efkan Ala, Ankara Bursa hızlı treninin tamamlanması için siyasi iradenin tam olduğunu belirterek, "Proje tabi şartlardan dolayı gecikmiştir. Projede bir değişiklik söz konusu değil" dedi. Ak Parti Bursa Milletvekili Hakan Çavuşoğlu da projenin gerekirse dış kaynaklı destekle bitirilecek 10 proje arasında yer aldığını hatırlattı.



Ak Parti Bursa İl Başkanı Ayhan Salman'ın 2019 yılı yatırım değerlendirme toplantısına milletvekillerine Ankara Bursa hızlı treninin son durumu soruldu.



Bursa Milletvekili Efkan Ala, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın net bir şekilde Ankara Bursa hızlı trenininin bitirilmesi için talimat verdiğini ifade ederek, "Cumhurbaşkanımız tereddüte yer bırakmadı. Önce Sivas hızlı treniyle ilgili detaylı bilgi verdi. Hangi güzergahlarda yapılacağını tek tek sayarak belirtti. Bunlardan birisi de Bursa'ydı. Bursa tabi şartlardan dolayı gecikti. Projeden kaynaktan ya da hedeften dolayı değil, güzergah değişikliği olmak zorunda oldu. Mevcut devam eden güzergahta çıkan zemin probleminden dolayı teknolojik olarak oralardan geçmek mümkün ve sağlıklı olmadı. Öngörülemeyen tabi şartlar ortaya çıkınca güzergah değişimi oldu. Yeni projelendirme demek. Yeni etüdler demek. Bundan dolayı biraz gecikme yaşanıyor. Siyasi irade tamdır. Cumhurbaşkanımız tarafından altı çizilerek Bursa öncelikli olarak yapılacak devam eden yerler arasındadır. Tabi şartların el verdiği en kısa sürede tamamlanacaktır. Hızlı tren olarak buluşacaktır. Değişiklik söz konusu değildir. Bize öyle bir husus iletilmemiştir" dedi.



Ak Parti Bursa Milletvekili Hakan Çavuşoğlu da, şunları söyledi: "Hızlı trenin yapımıyla ilgili olarak Türkiye'de Cumhurbaşkanlığı tarafından olmazsa olmaz, gerekirse dış krediyle yapılacak 10 proje belirlenmişti. Bunlardan birisi de hızlı tren projesidir. Hiçbir değişiklik yoktur"



Ak Parti Bursa Milletvekili Mustafa Esgin de "Aynı hat içerisinde iki ayrı amaca matuf olacak. Hem hızlı tren hem yük trenleri aynı güzergahı kullanacaktır. Projede değişiklik söz konusu değil. Hem konvansiyonel hem hızlı trenin söz konusu olduğu hattır" diye konuştu.



Ak Parti İl Başkanı Ayhan Salman da Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın Ağustos Bursa ziyaretinde konuyla ilgili "kısa sürede bitirin" talimatı verdiğini hatırlattı. - BURSA