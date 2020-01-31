Ankara, Bursa ve Muğla, amatör bisikletçilerin de katılabileceği yarışlara ev sahipliği yapacak

Türkiye Bisiklet Federasyonu, bu yıl ilk kez Ankara, Bursa ve Muğla'da gran fondo yarışmaları düzenleyecek.

Federasyondan yapılan açıklamaya göre, vizeli bisiklet lisansına sahip amatör bisikletçilerin de mücadele edebileceği gran fondo yarışları, hem erkek hem de kadınlarda olmak üzere genel klasman, 16-18, 19-34, 35-39, 40-44, 45-49, 50-54, 55-59, 60-64 ve +65 yaş grupları, tandem, paralimpik kategorilerinde yapılacak.

Ankara'daki etkinlik, 21 Haziran Pazar, Bursa'daki 19 Temmuz Pazar, Muğla'daki ise 6 Eylül Pazar günü düzenlenecek.

Toplanacak katılım ücretinin yüzde 50'si, depremzede gençlere bisiklet dağıtımında ve bisiklet sporunun geliştirilmesinde kullanılacak.