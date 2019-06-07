Son Dakika Haberleri: Ankara-Bursa yolunda bayram dönüşü yoğunluğu
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Ankara-Bursa yolunda bayram dönüşü yoğunluğu

1 saat önce

Ankara-Bursa yolunda bayram dönüşü yoğunluğu İnegöl'de uzun araç kuyrukları oluştuBURSA - Bayram tatili sonrası Ankara-Bursa yolunda kilometrelerce araç kuyruğu oluştu.

Ankara- Bursa yolunda bayram dönüşü yoğunluğu
İnegöl'de uzun araç kuyrukları oluştu
BURSA - Bayram tatili sonrası Ankara-Bursa yolunda kilometrelerce araç kuyruğu oluştu.
Ramazan bayramını memleketlerinde ve tatil beldelerinde geçirmek için şehir dışına çıkan vatandaşlar, dönüşü tatilin son gününe bırakmayıp yollara çıktı. Tatilcilerin eve dönüş yolculuğu nedeniyle Ankara-Bursa yolunda trafik yoğunluğu yaşandı. Ankara'dan Bursa'ya gitmek için İnegöl'den geçen araç sürücüleri bazı bölgelerde trafik yoğunluğuyla karşılaştı. Uzun araç kuyruğunu gören bazı sürücülerin emniyet şeridini kullandıkları dikkat çekti. Trafiğin zaman zaman durma noktasına geldiği yolda sürücüler zor anlar yaşadı.
Öte yandan ilerleyen saatlerde trafikte yoğunluğun daha fazla olacağı tahmin ediliyor. Emniyet ekipleri sürücüleri kurallar karşı uyararak dikkatli bir şekilde seyir etmelerini istedi.
Ankara-Bursa yolunda bayram dönüşü yoğunluğu
Haber Yayın Tarihi : 07.06.2019 08:17 Kaynak: İHA
İnegöl, Bursa, Ankara, Genel
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