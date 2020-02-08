Ankara büyükelçiler 'doğu ekspresi'nde toplantı yaptı - Son Dakika
Son Dakika Güncel Ankara büyükelçiler 'doğu ekspresi'nde toplantı yaptı - Son Dakika

Ankara büyükelçiler 'doğu ekspresi'nde toplantı yaptı

6 saat önce

Büyükelçiler 'Doğu Ekspresi'nde toplantı yaptı (3)HEYET EKSİ 15 DERECEDE ERZURUM'U GEZDİAB ülkeleri büyükelçilerini Ankara'dan Kars'a taşıyan Doğu Ekspresi, Erzurum'a vardı.

Büyükelçiler 'Doğu Ekspresi'nde toplantı yaptı (3)

HEYET EKSİ 15 DERECEDE ERZURUM'U GEZDİ

AB ülkeleri büyükelçilerini Ankara'dan Kars'a taşıyan Doğu Ekspresi, Erzurum'a vardı. Trende yer alan heyet, eksi 15 derecelik havada Erzurum'un tarihi mekanlarını gezdi. Heyetin ilk ziyaret yeri Çifte Minareli Medrese oldu. Ardından da Yakutiye Medresesi'ne geçen grup, kent merkezindeki restoranda 'Cağ Kebabı' yedi. AB heyetini ağırlayan Erzurum Büyükşehir Belediyesi Başkan Vekili Fevzi Polat, AB Türkiye Delegasyonu Başkanı Büyükelçi Chiristian Berger ve büyükelçilere Erzurum'u tanıtan kitaplar hediye etti.

Ankara büyükelçiler 'doğu ekspresi'nde toplantı yaptı

Doğu Ekspresi, Erzurum, Ankara, Kars, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 08.02.2020 11:24 Kaynak: DHA
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