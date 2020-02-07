Ankara büyükelçilerin katıldığı 'turistik doğu ekspresi' ankara'dan yola çıktı - Son Dakika
Son Dakika Güncel Ankara büyükelçilerin katıldığı 'turistik doğu ekspresi' ankara'dan yola çıktı - Son Dakika

Ankara büyükelçilerin katıldığı 'turistik doğu ekspresi' ankara'dan yola çıktı

6 saat önce

ANKARA Büyükelçilerin katıldığı 'Turistik Doğu Ekspresi' Ankara'dan yola çıktı.

ANKARA Büyükelçilerin katıldığı 'Turistik Doğu Ekspresi' Ankara'dan yola çıktı

Ankara büyükelçilerin katıldığı 'turistik doğu ekspresi' ankara'dan yola çıktı

Doğu Ekspresi, Ankara, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 07.02.2020 09:07 Kaynak: DHA
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