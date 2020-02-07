Son Dakika › Güncel › Ankara büyükelçilerin katıldığı 'turistik doğu ekspresi' ankara'dan yola çıktı - Son Dakika
Ankara büyükelçilerin katıldığı 'turistik doğu ekspresi' ankara'dan yola çıktı
6 saat önce
ANKARA Büyükelçilerin katıldığı 'Turistik Doğu Ekspresi' Ankara'dan yola çıktı. Haber Yayın Tarihi: 07.02.2020 09:07 Kaynak: DHA
Son Dakika Çağatay Ulusoy'un yeni askerlik fotoğrafları ortaya çıktı Keşmir Dayanışma Günü, Ankara'da düzenlenen bir program ile kutlandı Babasının "Sevgilisi var" diye katlettiği Şeyma'nın cenazesinde annesinin feryadı yürek dağladı Ünlü isimlerden 'Şeyma Yıldız' paylaşımı